Francesca Gerosa presidente?

La candidatura come Presidente della Provincia di Francesca Gerosa gran lustro tutto al femminile per il territorio. La scelta di Francesca Gerosa, è per tutti noi membri del partito sinonimo di gran orgoglio e fierezza al femminile. Donna, madre e imprenditrice attenta alle esigenze del partito da anni. In prima linea anche per le iniziative del mio dipartimento ( tutela vittima di violenza regione TAA ) .

Francesca porta estrema cura e dedizione ai suoi incarichi, mostrando a tutti noi la passione e determinazione verso il partito e per il territorio, oltre che sarebbe la prima donna al timone della nostra provincia. Esprimo grande apprezzamento e condivisione per la scelta fatta da Fratelli d’Italia. Sono, dunque certa, che Francesca sarà un ottimo Presidente per il Trentino; con la certezza, e parla la sua storia, che saprà pensare sempre e prima di tutto alle esigenze dei Trentini.

Auspico che anche i trentini sappiano scegliere chi ha a cuore la nostra terra tutto l’anno e non solo in campagna elettorale, e io, in qualità di responsabile tutela vittime di violenza sarò al fianco di Francesca Gerosa per il Trentino.

Silvia Farci

Responsabile regionale TAA – Dipartimento tutela vittime di violenza di FdI

RISPOSTA DEL DIRETTORE

Una donna a capo della Provincia autonoma di Trento sarebbe una gran bella cosa. In precedenza il ruolo di presidente della regione Trentino-Alto Adige dal 1999 al 2002 è stato coperto da Margherita Cogo, ma per la Provincia la tradizione è tutta al maschile.

In merito alla persona conosciamo da tempo il suo percorso politico, in linea e coerenza, quindi non c’è molto da aggiungere a questa opportunità, se non che si spera non caschi nel vuoto.

Il nostro ambiente locale è permeato di poche opportunità per le donne, non solo in politica, ma anche nel lavoro. Siamo molto più vincolate a situazioni critiche, ad esempio il limite invalicabile della difficile vita nelle valli. Perché no..

La direttrice Martina Cecco