In Francia 12 mesi di volontariato contro il cambiamento climatico

La nostra associazione partner francese “Concordia” offre ad unə volontariə residente in Italia la possibilità di partecipare per 12 mesi ad un progetto finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà nella città di Orléans, nel centro della Francia (circa 1 ora da Parigi).

Il/la volontariə collaborerà con attivistə locali per:

Organizzare attività di gruppo per accrescere la consapevolezza sui cambiamenti climatici fra le persone di tutte le età;

coordinare un campo di volontariato

organizzare laboratori di promozione del Corpo Europeo di Solidarietà.

Tutti i dettagli sul progetto sono disponibili nel Portale ESC Europeo

Per candidarsi, entro la fine di gennaio, occorre compilare il formulario online disponibile cliccando qui