Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e

Emanuela Valente su Radio Cusano Campus per parlare, tra le varie, della delicata questione degli ultras delle squadre di calcio e degli scontri tra le varie tifoserie e l’altrettanto delicata questione della sicurezza negli ospedali.

Entrambe le questioni, alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi, con gli scontri tra gli ultras e le crescenti aggressioni verificatesi nei pronti soccorso, sono tornate di strettissima attualità.

Wanda Ferro ha esordito proprio parlando del problema degli scontri tra gli ultras, specificando: “I fatti sono stati di un’estrema gravità. E’ stato adottato un provvedimento, rafforzeremo le nostre valutazioni in base ai rischi legati agli spostamenti delle varie tifoserie su tutto il territorio nazionale. Ci sono indagini in corso per individuare le persone e poi a soggettarle a provvedimenti specifici. Stiamo anche pensando a provvedimenti come il Daspo. Tramite il riconoscimento facciale e i metodi della polizia, saremo in grado di fermare solo coloro che si rendono responsabili di certi atteggiamenti senza dover fermare tutta una tifoseria”.

Successivamente, la sottosegretario all’Interno ha trattato anche il delicato tema della sicurezza negli ospedali, asserendo: “L’obiettivo che ci siamo posti dopo i gravi episodi verificatisi nei pronti soccorsi è garantire la massima sicurezza a medici e personale sanitario. Ripristinare i presidi delle forze dell’ordine nei luoghi maggiormente frequentati è necessario, partiremo da Roma per poi passare in tutte le altre grandi città”