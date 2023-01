In Trentino nel 2022 cresciuti i prezzi di compravendite (+7,2%) e affitti (+8,8%)

Il mercato immobiliare del Trentino chiude il 2022 con una crescita solida per quanto riguarda compravendite e affitti. Questo è quanto rilevato dall’Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da Immobiliare.it Insights, business unit di Immobiliare.it, portale immobiliare leader in Italia.

In particolare, i prezzi per gli immobili in vendita sono aumentati del 7,2% nel 2022, toccando la media di 3.240 euro al metro quadro, mentre gli affitti arrivano a 12,1 euro/mq in seguito a un rialzo dell’8,8% rispetto al 2021. Se nel caso delle compravendite anche il dato trimestrale resta solido, anche se con un incremento a ritmo più lento (+3,1%), la crescita trimestrale dei prezzi di locazione tende alla stabilità, +0,6%.

Si riducono gli stock di immobili invenduti e in locazione, entrambi vicini al -40% su base annua. Diminuzione che continua, con un passo molto diverso, nell’ultimo trimestre: -1,8% per le vendite, -23,3% per gli affitti.

Segnali positivi anche dalla domanda, che rispetto al 2021 cresce molto di più per gli immobili in locazione, +77,1%, che per quelli in vendita (+7,2%). Su base trimestrale, invece, l’interesse per le locazioni sfiora +9% mentre quella di acquisto si contrae del 10,5%.

Le compravendite nel Trentino-Alto Adige

Il territorio più caro della regione, nonché seconda città dal mattone più costoso in Italia dopo Milano, è Bolzano con i suoi 4.790 euro al metro quadro richiesti. La città altoatesina traina la crescita dei prezzi con un +11,7% su base annua. Da notare che nonostante sia Trieste il capoluogo di regione ad apprezzarsi di più nel nostro Paese, Bolzano superi anche quest’ultima in termini di crescita. Molto omogeneo e concorde su un segno più il dato dei prezzi su base annuale e trimestrale.

Segnali positivi anche dallo stock, che si riduce in modo uniforme su tutti i territori della regione rispetto al 2021, anche se nell’ultimo trimestre Bolzano fa registrare un +7,0%.

È ancora Bolzano a fare da eccezione nel trend della domanda, molto allineato per il resto a quello regionale. Rispetto al 2021, la domanda di immobili in vendita è diminuita di quasi un punto percentuale nel capoluogo altoatesino.

Le locazioni nel Trentino-Alto Adige

Molto bene anche il mercato delle locazioni dove i prezzi sono cresciuti nell’ultimo anno, con la provincia di Bolzano prima in regione a +12,3%. Il territorio è anche il più caro in regione, con 15,6 euro/mq. Nel rallentamento dell’ultimo trimestre, invece, si registra comunque il +5,8% della provincia di Trento.

Nessuna sorpresa per le variazioni di domanda e offerta su base annuale, che vedono tutti i territori con variazioni positive nel primo caso e di diminuzione dello stock nel secondo.

Da segnalare i trend diversi nell’ultimo trimestre: l’area trentina (comune e provincia di Trento) regge molto meglio di quella altoatesina sia sul versante della domanda, sia su quello dell’offerta.

Seguono tabelle con fonte dati Immobiliare.it Insights.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Immobiliare.it

Federica Tordi, Camilla Tomadini, Federico Costa Zaccarelli

392.1176397; 320.6429259

ufficiostampa@immobiliare.it

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in vendita in Trentino Alto Adige:

Capoluoghi di provincia

Media di €/mq PREZZO





IV vs. III trim. 2022 2022 vs. 2021 Bolzano comune € 4.790 2,0% 11,7%

provincia senza capoluogo € 4.292 2,6% 7,2% Trento comune € 2.992 2,6% 5,8%

provincia senza capoluogo € 2.290 2,9% 2,8% Trentino-Alto Adige

€ 3.240 3,1% 7,2%

Capoluoghi di provincia

OFFERTA



IV vs. III trim. 2022 2022 vs. 2021 Bolzano comune 7,0% -15,3%

provincia senza capoluogo -5,7% -19,8% Trento comune -1,3% -37,8%

provincia senza capoluogo -2,2% -45,8% Trentino-Alto Adige

-1,8% -36,5%

Capoluoghi di provincia

DOMANDA



IV vs. III trim. 2022 2022 vs. 2021 Bolzano comune -6,7% -0,8%

provincia senza capoluogo -7,0% 10,8% Trento comune -12,6% 0,8%

provincia senza capoluogo -14,2% 13,8% Trentino-Alto Adige

-10,5% 7,2%

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in affitto in Trentino Alto Adige:

Capoluoghi di provincia

Media di €/mq PREZZO





IV vs. III trim. 2022 2022 vs. 2021 Bolzano comune € 13,9 -1,1% 4,3%

provincia senza capoluogo € 15,6 0,8% 12,3% Trento comune € 11,6 -0,8% 5,3%

provincia senza capoluogo € 10,4 5,8% 8,6% Trentino-Alto Adige

€ 12,1 0,6% 8,8%

Capoluoghi di provincia

OFFERTA



IV vs. III trim. 2022 2022 vs. 2021 Bolzano comune 4,8% -6,8%

provincia senza capoluogo 8,6% -5,2% Trento comune -49,1% -55,3%

provincia senza capoluogo -3,3% -27,5% Trentino-Alto Adige

-23,3% -41,0%