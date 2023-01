Coliving, premio agli European Awards

Il Coliving rientra nella rosa europea delle migliori buone pratiche 2022 nell’ambito del tema: “Innovazione per il cambiamento sociale”.

I Coliving Awards | The First Award Ceremony for Coliving sono un’opportunità unica per mostrare lo straordinario lavoro dei team dei servizi sociali in tutta Europa e mettere in evidenza i loro progetti innovativi.

I premi di quest’anno hanno dato visibilità ai servizi sociali in prima linea nell’innovazione sociale sviluppando soluzioni nuove, creative e stimolanti per una sfida strutturale, un problema radicato o un’esigenza emergente.

“COLIVING: collaborare, condividere, abitare“, sviluppato dall’Agenzia per la coesione sociale di Trento, è stato selezionato per il premio internazionale: l’ “European social services awards 2022“.

Il Coliving consiste nella coniugazione di esigenza abitativa con disponibilità alla condivisione di una struttura domestica. Insieme a questo anche l’appoggio politico delle amministrazioni che organizzano il tutto. Si tratta di una soluzione semplice ma completa al medesimo tempo. Essa vuol dare risposte alle richieste delle giovani famiglie e alle richieste dei territori.

Gli attori coinvolti sono Provincia autonoma di Trento (Agenzia per la coesione sociale, Servizio politiche della casa, UMST- Unità di missione strategica Innovazione Settori Energia e Telecomunicazioni), Comune e Comunità di valle, ITEA spa, Fondazione Franco Demarchi, con il supporto del Manager del Distretto famiglia e del Piano giovani territoriali.

La presentazione oggi. Il progetto riguarda rispettivamente il Distretto famiglia Altipiani Cimbri e il Distretto famiglia Primiero.

Fonte: Comune di Canal San Bovo via facebook