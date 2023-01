La seconda prova scritta della Maturità 2023 sarà latino al liceo Classico e matematica allo Scientifico. Sono alcune delle discipline secondo quanto risulta nel decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” ci sarà economia aziendale mentre per l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” è previsto l’esame di progettazione, costruzioni e impianti.

Fino al 31 gennaio 2023 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato del II ciclo d’istruzione per gli studenti del 4° anno (abbreviazione per merito) e domande tardive.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2023, si legge nella nota.

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2023.