Marcialonga Stars “Prevenzione attraverso lo sport”

“Promuovere la prevenzione tramite lo sport e in particolare attraverso eventi di grande richiamo come la Marcialonga Stars è importantissimo. Soprattutto visto l’ottimo risultato che anche quest’anno, come in ogni edizione, ottiene questo appuntamento. Una larga partecipazione: vuol dire che stare insieme è una bellissima occasione, rivolta anche ai bambini e alle famiglie, per trasmettere questi valori. Le istituzioni dunque ringraziano i volontari, le associazioni coinvolte, come la Lilt trentina, e tutti coloro che si impegnano per organizzare eventi così importanti, fondamentali soprattutto sul tema della salute, della diagnosi precoce e contrasto ai tumori, importante per i singoli e per la collettività”. Un messaggio di fiducia e attenzione agli aspetti della prevenzione quello dell’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana, che ha partecipato oggi alla 22/esima edizione della Marcialonga Stars.

LA GIORNATA

La manifestazione, parte integrante della 50/esima Marcialonga, che ha visto i personaggi dello sport, della politica e del mondo sociale, assieme a tanti partecipanti, in pista per sostenere le iniziative della Lilt-Lega italiana lotta contro i tumori di Trento. Quest’anno, la raccolta fondi va al progetto di un nuovo presidio dell’associazione a Trento. Ovvero gli ambulatori dedicati alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori e i servizi dedicati ai pazienti oncologici e ai loro familiari, che apriranno il mese prossimo in corso 3 novembre nel capoluogo. “Un’iniziativa importante per la comunità, frutto dell’impegno della Lilt e resa possibile anche dal sostegno che si raccoglie attraverso una giornata come quella odierna, un evento che riesce ad avvicinare tante persone e integrare più temi”, aggiunge l’assessore.

LA PREVENZIONE

La giornata di oggi è stata organizzata grazie alla collaborazione del Comitato Marcialonga, del Gruppo sciatori e Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo, con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento e della presidenza del Consiglio regionale. Presenti tra gli altri Mario Cristofolini, fondatore Marcialonga e presidente LILT, l’ex fondista Antonella Confortola (bronzo nella staffetta del fondo a Torino 2006) e Jonathan Wyatt, 7 volte campione del mondo di corsa in montagna e presidente della Mountain Running World Federation, nonché i campioni olimpici Cristian Zorzi, Marco Albarello, Paolo Bettini e Franco Nones.