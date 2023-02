Salute. Cattoi (Lega): "oggi abbiamo impegnato il governo ad adottare e rendere effettivo il nuovo Piano oncologico nazionale"

“Grazie a una mozione dell’intergruppo “insieme per un impegno contro il cancro”, che ringrazio per l’ottimo lavoro, così come ringrazio il gruppo “la salute un bene da difendere un diritto da promuovere” per il supporto che, assieme alle associazioni dei pazienti, fornisce a noi parlamentari al fine di intervenire al meglio sotto il profilo legislativo oggi abbiamo impegnato il governo ad adottare e rendere effettivo il nuovo Piano oncologico nazionale favorendo la costituzione di un tavolo permanente al ministero della Salute“

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale, la deputata della Lega e coordinatrice dell’intergruppo parlamentare ” Insieme per un impegno contro il cancro”, Vanessa Cattoi ha reso noto di aver impegnato il governo ad adottare e rendere effettivo il nuovo Piano oncologico nazionale favorendo la costituzione di un tavolo permanente al ministero della Salute.

L’auspicio della deputata leghista è quello che questo tavolo possa coinvolgere le associazioni dei pazienti e dei familiari, sostenendo al contempo il piano d’azione ‘Samira’, così da poter migliorare l’utilizzo delle tecnologie radiologiche e nucleari per la cura di tumori e altre malattie, “assieme a una serie di interventi per sconfiggere questa terribile malattia”.

“Tutto questo a ridosso della ricorrenza per la 23esima giornata mondiale contro il cancro che verrà celebrata sabato 4 febbraio. Una ricorrenza fondamentale, istituita con la Carta di Parigi, con lo scopo di evitare milioni di morti ogni anno attraverso l’educazione sulla malattia e la sensibilizzazione della popolazione, del personale medico – sanitario, dei media e delle istituzioni” ha poi proseguito Vanessa Cattoi.

La deputata della Lega, successivamente, ha evidenziato i numeri del cancro in Italia, specificando come vi siano 390.700 diagnosi e come vi sia stato un aumento di 14.100 casi in soli due anni. Vanessa Cattoi ha poi aggiunto come il Parlamento, oggi, si sia distinto per unità e impegno nel portare avanti, anche sotto questa legislatura, una battaglia fondamentale come quella contro il cancro, mostrando come “le malattie oncologiche non abbiano veramente alcun colore politico”.

Infine, concludendo, l’esponente della Lega ha dichiarato: “Oggi abbiamo scritto una bella pagina della storia parlamentare di questa nuova legislatura: il percorso è lungo, molto c’è ancora da fare ma son sicura che tutti insieme sapremmo porre al centro della nostra azione legislativa i bisogni dei malati oncologici e delle loro famiglie così come oggi siamo riusciti a fare”.