Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Ecco il motivo

Era la coppia che aveva fatto sognare l’Italia intera, ora il sogno sembra esser finito. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra che si siano lasciati. A lanciare il gossip sono Dagsopia e The Pipol Gossip, che parlano di un tradimento da parte di Moser, il quale sarebbe già stato cacciato di casa e al momento vivrebbe da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta.

Cosa confermerebbe la situazione? Il non uso dell’anello di fidanzamento da parte di Cecilia Rodriguez. Solo pochi mesi fa, infatti, i due, insieme dal 2017, avevano annunciato le nozze. Per ora le foto di coppia non sono ancora state cancellate dai rispettivi profili social. Si attendono dunque sviluppi dai diretti interessati.

“Abbiamo fatto sesso in un camerino”, avevano confessato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nel corso di un’intervista a “Le Iene”, intervista in cui si mettono a nudo e svelano dettagli proibiti sulla loro intimità.

La coppia non si era tirata indietro neanche davanti alle domande sulle loro preferenze a letto e sulla frequenza con cui hanno rapporti.

Sulla posizione preferita – come riportava Tgcom – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano d’accordo: “Quella che piace al lupo” dice lui, e lei specifica: “La pecorella”. Rivelano di fare sesso in media due volte a settimana e di solito è l’ex ciclista a prendere l’iniziativa, anche se la sua compagna lamenta una certa mancanza di tatto. E’ capitato anche che Ignazio facesse cilecca e Cecilia non l’ha vissuta benissimo: “Mi sono messa a piangere” svela lei. E lui commenta: “Mi sono sentito una pressione addosso…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stavano insieme da cinque anni. Si sono conosciuti tra le mura della Casa del “Grande Fratello Vip” e non sono riusciti a resistere alla passione.