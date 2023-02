Elly Schlein a Trento il 9 febbraio

Passione e opportunità: queste sono le direttrici lungo le quali si muove la mozione #partedanoi che, mentre il congresso del Partito Democratico sta entrando nel vivo, il progetto che Elly Schlein propone per il futuro del Paese e del Partito Democratico è, ad oggi, avanti, con molte persone qui in Trentino che le danno fiducia.

elly schlein a Trento

Il messaggio di Schlein è molto chiaro: lavoro, disuguaglianze e conversione ecologica sono i tre grandi temi che intrecciati definiscono il presente e definiranno il futuro delle nostre comunità.

I sostenitori in Trentino della candidata hanno dichiarato: “Il Partito Democratico deve tornare a rendersi uno spazio in cui, con coraggio e generosità, rappresentare bisogni e desideri di chi, in questi anni, non ha più trovato nella politica uno strumento per stare meglio. Dobbiamo tornare sulle scelte del passato e dire che ci sono stati anche errori. Dobbiamo tornare a rendere la redistribuzione – di risorse e potere – una parola d’ordine del nostro agire comune”.

“I temi – spiegano dal Comitato – li conosciamo: le proposte che, con Elly Schlein, portiamo avanti trovano molti sostenitori e molte sostenitrici in Trentino. Sono proposte che parlano alle nostre realtà, dalla necessità di scelte diverse per affrontare la crisi climatica alla lotta al precariato e al lavoro povero a scuola e sanità che siano pubbliche e accessibili a tutte e tutti. Attorno a questa candidatura non si è organizzata solo una parte consistente del PD locale, ma una più ampia mobilitazione civica e sociale. Si sono avvicinati al PD persone le più diverse, chi non ha mai partecipato alla vita del Partito, chi ci torna dopo lungo tempo”.

Tutto questo troverà un prossimo momento aperto a tutte e tutti il prossimo giovedì 9 febbraio, al Cinema Vittoria in via Manci 72, dove alle 20:15 Elly Schlein verrà a Trento e presenterà la nostra mozione congressuale.