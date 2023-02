Rifiuti, Consigliera Silvia Zanetti al Sindaco: “serve una campagna di informazione sul corretto uso delle colonnine”

“Sulla delicata situazione rifiuti a Trento ero già intervenuta in passato, e le mie denunce in aula avevano prodotto qualche utile risultato. Oggi, torno a segnalare al Sindaco e alla giunta, all’Assessore competente, che il sistema delle colonnine interrate in centro, presso le relative isole ecologiche, continua a dare problemi di malfunzionamento da novembre 2022″. Con queste parole, attraverso un post sui propri canali social, è intervenuta nuovamente la consigliera comunale di Trento, Silvia Zanetti (Si Può Fare!), dopo che in passato aveva già denunciato situazioni analoghe, presentando nuovamente una domanda di attualità indirizzata al Sindaco e all’assessore competente.

il post polemico della Consigliera di Trento

“In alcune zone del centro – porta alla luce la Consigliera in aula a Palazzo Thun – il sistema di raccolta ha periodiche criticità, come in piazza Santa Maria Maggiore, con abbandono di numerosi sacchi di rifiuti a scapito del decoro urbano, creando anche innumerevoli disagi ai cittadini della zona”. “Lieta – ha proseguito Zanetti – del fatto che anche l’Assessore abbia riconosciuto la criticità, forse per uno scorretto utilizzo delle stesse, dando il via libera, insieme al gestore, a una campagna di informazione per informare correttamente la cittadinanza all’uso al fine di evitare ulteriori problematiche, anche attraverso il potenziamento degli svuotamenti dei contenitori”.