Rivalità Italia-Francia. Per Gozi (Renew Europe): “Reagire come ha fatto Meloni è manifestazione di debolezza. Andrebbero messe da parte divergenze personali”

Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio Cusano Campus per fornire il proprio personale punto di vista in merito alla rivalità fra Italia e Francia

Gozi ha esordito commentando la notizia di Francia e Germania da sole negli Usa e delle scintille avvenute con Giorgia Meloni: “Italia e Francia hanno forti interessi comuni, ci sono tante cose da fare insieme in Europa. Da sempre ritengo che la logica del derby tra Italia e Francia non convenga a nessuno”.

Proseguendo, Sandro Gozi ha commentato l’operato in merito di Giorgia Meloni, specificando: “Reagire come ha fatto la Meloni è una manifestazione di debolezza, non di forza. Francia e Italia sono Paesi diversi, ma hanno interessi comuni, andrebbero messi da parte gli interessi della maggioranza, non bisognerebbe mettere in mezzo divergenze personali e questioni di politica interna come ha fatto la Meloni che ha tirato fuori la riforma delle pensioni. Non darei troppa importanza ad una cosa che accade dal 1963, cioè il rapporto speciale tra Francia e Germania”.

Infine, concludendo il suo intervento, l’europarlamentare ha ulteriormente affermato: “Spero che italiani e francesi la smettano di mettere in piazza le loro tensioni e che le sappiano risolvere in privato. Spero che Meloni, che ha votato contro il trattato tra Francia e Italia, se lo ristudi e lo metta in pratica. Anche se nel passato le dichiarazioni di Meloni non sono piaciute in Francia, Macron è subito venuto ad incontrare Giorgia Meloni dopo la vittoria delle elezioni. Tra capi di Stato e di governo le questioni personali andrebbero sempre messe da parte. Roma deve sviluppare un rapporto forte con Parigi e Berlino, ovviamente in maniera aperta ed inclusiva. Non mi piacciono le iniziative che escludono, mi piacciono quelle che includono e credo che l’Italia possa giocare questo ruolo”.