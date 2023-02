Terremoto Turchia-Siria: il bilancio delle vittime si avvicina a 30.000; circa 100 edili indagati

Il presidente Erdoğan e la First Lady Emine Erdoğan hanno fatto visita al Diyarbakır, un centro molto colpito dal terremoto. Dopo aver ispezionato quanto fatto dai soccorritorri, mettendo in evidenza gli sforzi di ricerca e soccorso in corso, il presidente Erdoğan ha dichiarato che questo terremoto è il più grave per danni e vittime da sempre, in Turchia.

Sottolineando l’enorme portata del disastro che la popolazione turca ha dovuto affrontare, il presidente Erdoğan ha dichiarato: “I principali scienziati del mondo concordano sulla magnitudo e la distruttività del terremoto che ha colpito il nostro paese. Questo terremoto, descritto come il disastro del secolo, è stato avvertito su un’area che si estende per 1.000 chilometri e ha causato la distruzione effettiva su un’area di 500 chilometri. Le nostre città, colpite dal terremoto, ospitano 13,5 milioni di persone. Insieme alle regioni vicine, dove il terremoto è stato avvertito e ha sconvolto la nostra gente, questa cifra si avvicina ai 20 milioni”.

“STIAMO DIROTTANDO LE SQUADRE NELLE AREE IN CUI GLI SFORZI DI S&R SONO COMPLETATI A KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN E HATAY”

“Inshallah, completeremo rapidamente gli sforzi e non lasceremo nessun cittadino sotto le macerie, vivo o morto. In seguito, inizieremo rapidamente a rimuovere le macerie e a ricostruire. Stiamo progettando di ricostruire centinaia di migliaia di residenze, infrastrutture e sovrastrutture, in altre parole di ricostruire le nostre città gravemente danneggiate. Inizieremo a fare passi concreti entro poche settimane”.

“SIAMO IN TOTALE MOBILITAZIONE PER IL TERREMOTO”

Notando che l’amministrazione ha mobilitato tutti i mezzi e le capacità dello stato, il presidente Erdoğan ha dichiarato: “Abbiamo stanziato 100 miliardi di TL per questi lavori solo dal nostro tesoro. Fidatevi di noi, credete in noi che non abbiamo mai lasciato e mai lasceremo i nostri cittadini bisognosi o per strada. Con la nostra AFAD, la Mezzaluna Rossa, i comuni, le ONG e i volontari, siamo in totale mobilitazione per il terremoto. Al momento lavorano attivamente 160 mila persone in 10 province, comprese le squadre venute dall’estero”.

Ringraziando tutte le squadre e i volontari che stanno lavorando disinteressatamente nonostante le dure condizioni, il presidente Erdoğan ha dichiarato: “Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i paesi amici e fraterni che hanno mostrato solidarietà con Türkiye inviando squadre di ricerca e soccorso durante questi tempi difficili”.

Annunciando che le università passeranno all’istruzione a distanza fino all’estate, il presidente Erdoğan ha osservato che i dormitori saranno utilizzati per ospitare le vittime del terremoto. La casa a tutti gli sfollati in un anno, ha detto.

IN SIRIA

Il governo siriano ha richiesto assistenza umanitaria europea per aiutare i suoi sforzi di ricerca e soccorso due giorni dopo il devastante terremoto, ha confermato mercoledì la Commissione europea.

“Abbiamo anche ricevuto una richiesta di assistenza da parte del governo siriano all’UE attraverso il meccanismo di protezione civile. Abbiamo condiviso questa richiesta con gli Stati membri dell’UE e li stiamo incoraggiando a fornire l’assistenza in natura come richiesto”, ha detto ai giornalisti il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič.

La richiesta del governo siriano “contiene una lunga lista di articoli”, ha aggiunto, come l’assistenza nei loro sforzi di ricerca e soccorso, articoli medici tra cui medicinali, nonché prodotti alimentari e “tipici articoli di emergenza per gli aiuti”.