Approvato il piano decennale per ristrutturare i rifugi di CAI e AVS

Su proposta dell’assessore al Patrimonio Bessone, la Giunta provinciale ha deciso di co-finanziare gli interventi di manutenzione e ristrutturazione dei rifugi alpini di proprietà di CAI e AVS

I rifugi alpini hanno una funzione importante in montagna, sono un punto d’appoggio per escursionisti e turisti, sia in termini di sicurezza che di soccorso. La Provincia fa investimenti importanti per la ristrutturazione e manutenzione dei 27 rifugi alpini di sua proprietà, in base a priorità.

Nell’ambito dei lavori della Commissione paritetica provinciale sui rifugi, che ha il compito di elaborare le liste di priorità degli interventi sui rifugi in base a criteri tecnici, redigendo il piano delle manutenzioni ed esprimendo pareri qualificati sui rifugi di nuova costruzione, le associazioni alpinistiche CAI e AVS hanno sottoposto all’assessore al Patrimonio Bessone la necessità di effettuare interventi di manutenzione e ristrutturazione sui 30 rifugi e bivacchi di loro proprietà. Al fine di poter programmare un adeguato co-finanziamento dei lavori da parte della Provincia, l’assessore ha chiesto alle due associazioni di predisporre un piano dei lavori previsti nei prossimi dieci anni, con i relativi importi ed il grado di priorità degli interventi. Oggi (14 febbraio) su proposta dell’assessore al Patrimonio Massimo Bessone, la Giunta provinciale ha deciso di co-finanziare i lavori per la riqualificazione dei rifugi di proprietà di CAI e AVS.

“I rifugi alpini sono uno dei biglietti da visita del nostro territorio, offrono ospitalità, ristoro e sono una base di appoggio per le attività in montagna. Il nostro compito è quello di dare un luogo protetto e sicurezza a chi va in montagna. I rifugi alpini sono strutture ricettive con una funzione di utilità pubblica. Per questo motivo è importante investire nella riqualificazione, ristrutturazione o manutenzione dei rifugi alpini. Abbiamo deciso di sostenere le associazioni alpinistiche CAI e AVS, che svolgono un lavoro prezioso per l’alpinismo e la montagna, stabilendo di concedere un finanziamento provinciale del 75 percento delle spese previste per la ristrutturazione dei rifugi di loro proprietà. I criteri di assegnazione dei contributi verranno definiti dall’Area funzionale Turismo ed il finanziamento sarà reperito dall’assessore Schuler.” sottolinea l’assessore Bessone.

Gli interventi nel dettaglio

Tra le priorità di intervento previste nel piano decennale presentato dalle associazioni CAI e AVS, vi sono il rifugio Plose nel Comune di Bressanone, il rifugio Sesvenna nel Comune di Malles ed il rifugio Lago Rodella nel Comune di Velturno, per i quali è prevista il risanamento energetico. Nel Comune di Corvara in Badia il rifugio Puez dovrà essere ristrutturato completamente con il recupero del bivacco invernale. Il Bivacco Giuliani nel Comune di Selva di Val Gardena verrà demolito e ricostruito ex novo.

Massimo Bessone

Nella foto:

La Commissione paritetica della Provincia di Bolzano per la gestione dei rifugi: da sinistra il direttore della Ripartizione Patrimonio Daniel Bedin, il presidente dell’Alpenverein Südtirol Georg Simeoni, l’assessore provinciale al Patrimonio Massimo Bessone, il vicepresidente del Club Alpino Italiano Claudio Sartori e il direttore dell’Ufficio Geologia Volkmar Mair