Regionali. Rampelli (FDI): “sinistra è in coma profondo, fa un’opposizione pregiudiziale e non credibile”

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di FDI, è intervenuto nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio Cusano Campus per esprimere il proprio pensiero sulla politica italiana e, più nello specifico, su alcune delicate questioni come: la vittoria del centrodestra alle Regionali e i rapporti con l’Unione Europea.

Rampelli ha esordito proprio parlando della vittoria alle Regionali, affermando: “Sono ben felice di questo successo e dei numeri importanti fatti dal centrodestra e dal mio partito. Io vengo dal mondo dello sport e mi piace vincere quando c’è un avversario. Senza avversario si vince in solitaria, ma chi vince esce anche un po’ rattristato. La sinistra italiana si trova in uno stato di coma profondo, non rappresenta un competitore credibile, fa un’opposizione pregiudiziale che non comprende nessuno, non la comprendono neanche i suoi elettori, è il contrario del tipo di opposizione fatta da FDI al governo Draghi, che era un’opposizione patriottica. Se la sinistra non fa l’opposizione in maniera credibile la fa qualcun altro e dunque è sempre pronto dietro l’angolo qualche gruppo di potere che mira al complotto come è accaduto nel 2011 con Mario Monti, quando ci fu il complotto dello spread per far cadere il governo eletto di centrodestra. Bisogna fare attenzione perché ci deve essere una separazione di interessi, di categorie. Chi fa il banchiere deve fare il banchiere, la democrazia deve stare in mano ai cittadini, l’anomalia italiana è durata troppo a lungo, è stata finalmente normalizzata con la vittoria di FDI, del centrodestra e con l’incarico a Giorgia Meloni”.

Proseguendo, il deputato di Fratelli d’Italia si è soffermato anche sul rapporto con l’UE: “Noi abbiamo perso credibilità in Europa nella misura in cui, per tutta la prima Repubblica, abbia avuto presidenti del Consiglio e ministri che duravano al massimo 8 mesi. Nei vari tavoli su economia, fisco, industria, politica estera avevamo dei ministri che usavano delle porte girevoli. Adesso recuperare il terreno non è cosa facile, noi ce la metteremo tutta per essere rispettati, per far valere i nostri interessi, senza voler minimamente intaccare gli interessi dell’Europa. Tutti gli assi principali che rappresentano le eccellenze italiane sono un po’ trascurati dall’Europa. Meloni ha fatto i miracoli riuscendo anche a porre finalmente in maniera corretta la questione dei flussi migratori, la questione della difesa dei confini esterni dell’UE, cercando di abbreviare le procedure dei rimpatri degli immigrati irregolari, facendo un’azione forte per stroncare il traffico di esseri umani e i trafficanti che invece venivano considerati dei benefattori”.

In un altro passo rilevante del suo intervento, Fabio Rampelli ha parlato anche delle dichiarazioni Berlusconi riguardo alla guerra in Ucraina: “Quella di Berlusconi è una dichiarazione a titolo personale, pur proveniente da una persona molto autorevole. I partiti esprimono la loro opinione attraverso le decisioni, che vengono prese in contesti istituzionali dove FDI, Lega e FI hanno sempre votato provvedimenti in linea con la politica europea e della Nato. Se la pace deve corrispondere all’arrendevolezza, non credo possa considerarsi una pace equa. Bisogna dare gli strumenti all’Ucraina per mantenere la propria dignità nei rapporti con la Russia e sedersi al tavolo della pace per fare un accordo di pace”.

Infine, concludendo il suo intervento, Rampelli ha speso alcune parole per commentare la presunta contrapposizione tra la sua corrente e quella di Giorgia Meloni in FDI: “La verità non è quella che compare sui giornali. Non esistono correnti in FDI, io sono fondatore di FDI. Se avessi voluto fare una corrente tutti se ne sarebbero accorti. Quella dei gabbiani è una definizione ornitologica più che politica, deriva da un vecchio manifesto fatto nel 1993, ma non c’è nessuna corrente. Non c’è nessuna opposizione a Giorgia Meloni, anche se c’è qualche birichino tra i giornalisti che lo scrive. Ci sono delle dinamiche territoriali, ove esistono problemi elettorali legati alle preferenze, ci sono da sempre e in tutti i partiti. Io molto semplicemente, essendo cittadino di Roma e avendo fatto il consigliere regionale per molti anni, ho dato a Giorgia Meloni la disponibilità a scendere in campo perché mi sembrava egoistico non farlo. Sto bene dove sto, mettermi a disposizione è stato un atto di generosità nei confronti dei nostri elettori. Dopodiché abbiamo valutato insieme agli altri partiti della coalizione quale potesse essere il miglior candidato per il centrodestra”.