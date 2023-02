Oltre 7 milioni di euro al Trentino contro il dissesto idrogeologico. Fugatti: “Priorità definite attraverso confronto con i territori”

Oltre 7 milioni di euro al Trentino contro il dissesto idrogeologico. Il finanziamento statale - destinato in particolare a due progetti sostenuti dalla Provincia autonoma di Trento - sarà presto inserito in un decreto del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica.

Oltre 7 milioni di euro al Trentino contro il dissesto idrogeologico. Il finanziamento statale – destinato in particolare a due progetti sostenuti dalla Provincia autonoma di Trento – sarà presto inserito in un decreto del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica.

Le iniziative che saranno sostenute interessano i territori di Mezzolombardo e Malé: si tratta di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico valutati come urgenti e prioritari, con il valore complessivo dell’intervento che ammonta a 7.120.686,30 euro.

Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine ha evidenziato: “le priorità sono state definite dall’Amministrazione provinciale attraverso il confronto con i territori e l’ascolto delle esigenze messe in luce dai rappresentanti istituzionali locali”.

Per quanto riguarda il centro rotaliano, si intendono risolvere le criticità legate ai crolli di roccia che in passato hanno interessato la zona sportivo-residenziale a nord dell’abitato. Attraverso la realizzazione di barriere paramassi e reti di protezione – previste da un progetto elaborato dal Comune di Mezzolombardo – l’obiettivo è di mettere in sicurezza l’area sottostante.

Guardando invece alla Val di Sole, il progetto elaborato dal Servizio infrastrutture della Provincia autonoma di Trento prevede la messa in sicurezza della strada di collegamento tra Bolentina e Montes. Il tratto in cui la strada si insinua nella valletta del rio San Valentino è esposto a potenziali fenomeni valanghivi.

Il tratto compreso tra il chilometro 0,5 e lo 0,8 circa sarà dunque by-passato attraverso la realizzazione di una galleria. Il tracciato alternativo risulterà poco impattante dal punto di vista paesaggistico e garantirà la fruibilità della strada in tutte le condizioni meteo ed ambientali possibili.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)