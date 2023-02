Giornata Nazionale del Braille: ecco le iniziative del Muse di Trento

Ti sei mai chiesto come funziona la lettura attraverso i caratteri braille? Come, da quel semplice sfiorare con i polpastrelli un reticolo di puntini in rilievo, si arrivino a formare lettere, parole, frasi? Se sei curiosa/o di scoprirlo, al MUSE alcune attività organizzate in occasione della Giornata nazionale del braille si focalizzano proprio sull’utilizzo di questo alfabeto per le persone non vedenti e sulle altre opportunità che i sensi ci offrono per scoprire e apprezzare il mondo intorno a noi. La Giornata del braille si tiene il 21 febbraio, ma il MUSE dedica a queste attività di avvicinamento del pubblico all’accessibilità sensoriale, alcuni momenti sia nella giornata di domenica 19 febbraio che di martedì 21. Le proposte sono svolte in collaborazione con Cooperativa sociale Abilnova, Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi Onlus. Si ringrazia il Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per il sostegno alla realizzazione del progetto.

Domenica 19 febbraio, dalle 15 alle 18, LEGO Braille Bricks, attività di tinkering per bambini e bambine dai 6 anni per avvicinarsi al Braille tramite i famosi mattoncini Lego. LEGO® Braille Bricks è un progetto lanciato dalla LEGO® Foundation per insegnare il Braille in maniera giocosa. La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi Onlus è partner per l’Italia.

Martedì 21 febbraio, invece, alle 15 si terrà la visita in Lingua Italiana dei Segni “Le montagne dalle origini alla vetta”, percorso di visita sull’origine delle montagne e la biodiversità dell’ambiente alpino accompagnati da una guida del MUSE e da un’interprete LIS. In collaborazione con Cooperativa Abilnova.

Alle 16, visita tattile-sensoriale del MUSE. La raccomandazione nel museo del “vietato toccare” viene temporaneamente sospesa. Si propone così un’occasione speciale e unica, aperta a tutti, che permette di scoprire il museo con un senso in più. Reperti esposti e nascosti potranno essere toccati con la supervisione di una guida. Su prenotazione.

***

La Giornata nazionale del braille si celebra annualmente il 21 febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, in coincidenza con la giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica promossa dall’Unesco. Nell’ambito di tale giornata, vengono promosse iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, nonché studi, convegni, incontri e dibattiti per richiamare l’attenzione e l’informazione sull’importanza che il sistema braille riveste nella vita delle persone non vedenti.