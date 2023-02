Vernissage “The pioneers’ passion” di Stefano Zardini  

Lagazuoi EXPO Dolomiti, inaugurazione sabato 25 febbraio 2023 ore 15.00. Il Lagazuoi EXPO Dolomiti, polo espositivo tra i più alti al mondo, tra Cortina d’Ampezzo e l’Alta Badia, rende tributo al grande fotoreporter ampezzano avviando un nuovo percorso culturale di avvicinamento alle Olimpiadi Milano Cortina 202

“The pioneers’ passion” rappresenta un esperimento fotografico dirompente e innovativo di Stefano Zardini: a partire dall’archivio di famiglia ha elaborato in chiave pop un inno allo spirito indomabile delle comunità delle Alpi che a inizio Novecento “inventarono” il turismo invernale montagna e lo sci.

Oggi queste immagini, monocromatiche rigenerate dai sapienti interventi grafici di Stefano Zardini, nate come invito a ritrovare colori, energia e fame di futuro sono pronte a salire in alta quota per celebrare ancora una volta il grande fotografo che partendo dalle Dolomiti ha saputo raccontare storie dal respiro universale.

La mostra inaugurerà sabato 25 febbraio alle ore 15.00 e sarà visitabile presso Lagazuoi EXPO Dolomiti fino al 10 aprile 2023.

Lagazuoi EXPO Dolomiti è facilmente raggiungibile con la funivia Lagazuoi, una delle più spettacolari delle Dolomiti, in partenza da Passo Falzarego.

