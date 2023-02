20 e 21 febbraio: Samten Chöling Onlus festeggia il Capodanno tibetano

L’Associazione Samten Chöling Onlus nel 2023 festeggia i 20 anni dalla fondazione e apre le attività dell’anno con i festeggiamenti in occasione del “Losar” il Capodanno tibetano, due giorni di iniziative presso la sede di Piazza Garzetti 7 a Trento.

L’Associazione Samten Chöling Onlus è stata costituita a Trento nel 2003 con la finalità di svolgere iniziative di solidarietà sociale con attività di volontariato a favore dei profughi tibetani in India ed altri paesi, tramite lo svolgimento di attività di tipo socioassistenziale e sociosanitaria e non solo, secondo gli insegnamenti buddisti. In questi vent’anni il Centro ha lavorato alla progettazione, avvio e completamento di progetti di miglioramento della qualità di vita delle comunità tibetane rifugiate in India, oltre alla realizzazione di iniziative territoriali per far conoscere la cultura tibetana e sensibilizzare le persone sul tema del rispetto dei diritti umani.

Durante le giornate del 20 e 21 febbraio 2023 presso la sede dell’Associazione a Trento in piazza Garzetti 7, si svolgeranno dunque le celebrazioni del Losar, con la presenza del Venerabile Maestro Lobsang Sanghye, storica guida del Centro Maitri Buddha di Torino e frequente visitatore del centro trentino per insegnamenti e cerimonie buddhiste. La festa del Losar in Tibet è il più grande evento dell’anno; celebrato con grande fervore, l’evento è ricco di cerimoniali antichi che commemorano la lotta tra il bene e il male.

Lunedì 20 febbraio (vigilia del Losar), dalla mattina, i volontari dell’associazione si ritroveranno presso la sede per le preparazioni della festa ed alle ore 20.00 si avrà il primo appuntamento con il Ven. Lobsang Sanghye, che guiderà i presenti sul tema: “Ascoltare noi stessi è un modo di vivere meglio e senza distrarsi (Milarepa)”.

Martedì 21 febbraio, i componenti dell’Associazione di troveranno fin dal primo mattino per una cerimonia di preghiera ed alle ore 10.00, il Ven Lobsang Sanghye parlerà di “La vita è come un sogno, ma non è un sogno (Il Risveglio: Chandrakirti)”. Seguirà un momento festoso conviviale, che affianca il festeggiamento del Capodanno tibetano alla festività più nostrana del martedì grasso.

L’associazione proseguirà durante l’anno con le attività culturali sul territorio trentino, anche in collaborazione con altre realtà associative e gli altri centri buddhisti della regione. Il ricavato delle offerte ricevute durante le attività sarà destinato alla selezione di nuovi microprogetti (potabilità acqua, progetti agricoli, avamposti sanitari, …) per le comunità tibetane in India, secondo le priorità evidenziate dopo il periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19.