Carnevale a Trento: i festeggiamenti di martedì grasso

È un carnevale diffuso nel tempo e nello spazio quello che animerà le circoscrizioni e le piazze del centro cittadino con eventi in maschera e molte occasioni di convivialità da venerdì 10 a martedì 21 febbraio, ma è anche un carnevale di comunità con il coinvolgimento di molte associazioni e altrettanti volontari.

Martedì 21 i festeggiamenti interesseranno la piazza Argentario di Cognola, il parco di Ravina, Vigo Meano e l’area parcheggio via per Campel di Villamontagna, ma anche Mattarello, che alle 17 proietterà al teatro parrocchiale il film d’animazione Me contro te – Missione giungla.

Il Carnevale in piazza di Gazzadina, che si festeggerà domenica 26, chiude il lungo calendario di eventi, che, come affermato dall’assessora Elisabetta Bozzarelli, non sarebbero stati possibili senza il contributo delle circoscrizioni e l’impegno di associazioni e volontari: «è un Carnevale diffuso, che offre l’opportunità di ritrovarsi e condividere insieme un momento di gioia per tutta la città, ma con un’attenzione particolare alle tradizioni dei singoli territori. Il supporto dei volontari si è rivelato ancora una volta fondamentale, a conferma del fatto che quando ci si impegna per la comunità si può fare tanto e si può fare bene».

Come sottolineato dall’assessora, il carnevale è stato l’ultimo evento con cui nel 2020 la città ha potuto ritrovarsi prima dello scoppio della pandemia ed è per questo molto significativo poter tornare a festeggiare insieme con una festa in grande stile. È il sintomo della ripartenza, ma è anche il frutto dell’impegno profuso dall’Amministrazione e dai presidenti di circoscrizione per offrire al territorio un calendario ricco di eventi, che come Trento Aperta nasce dalla volontà di valorizzare la cultura cittadina in un’ottica di sinergica collaborazione.