In auto con un tasso di alcol di quasi 3G/L. Patente sospesa a Pergine

Come ogni fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento prestano particolare attenzione al controllo della circolazione stradale al fine di evitare gravi conseguenze di comportamenti di guida pericolosi.

Proprio nella notte tra sabato e domenica due conducenti sono stati sorpresi in stato di apparente ebbrezza, e in entrambi i casi l’andamento incerto delle rispettive vetture ha portato a sopralluoghi da parte dei militari di pattuglia. Nel primo caso i Carabinieri hanno fermato ad Ala un uomo di 25 anni colto con un tasso alcolemico di 1,05 G/L; nel secondo caso invece i militari hanno incontrato una donna di 40 anni alla guida della propria la piccola auto aveva un livello di alcol nel sangue (2,82 G/L) quasi sei volte il limite legale. Entrambi i conducenti sono stati denunciati e le loro patenti sospese e l’auto del conducente di 40 anni è stata sequestrata.

Ha lasciati sgomenti i fatti avvenuti durante lo scorso finesettimana nel milanese dove un automobilista di 39 anni è risultato positivo a cannabis e benzodiazepine dopo essersi scontrato con un’auto parcheggiata al casello dell’autostrada A4 Torino-Milano (Gisolfa), uccidendo due donne a bordo del veicolo. I risultati di un esame di primo grado organizzato dal pm milanese Paolo Filippini, titolare di un’inchiesta che mira a ricostruire la vita di un uomo e capire se ha problemi mentali.

La visione delle riprese video dalla rete autostradale è risultata fondamentale per ricostruire gli eventi e le loro dinamiche, ha spiegato la questura. Nei video si è infatti vista la Lancia Y su cui viaggiavano le due donne che si avviava a velocità ridotta per entrare in un’autostrada destinata alla riscossione del pedaggio e un’altra vettura, la Lancia Musa, che arrivava a “colpire duramente da dietro a velocità costante senza rallentare”. L’auto è andata così in stallo, lanciandola in avanti di diversi metri.