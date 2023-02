“Road to Trento 2023”. Il Festival dell’Economia di Trento arriva a San Francisco

Il Festival dell’Economia di Trento, organizzato anche quest’anno dal Sole 24 Ore e Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine dal 25 al 28 maggio, sbarca il 25 febbraio a San Francisco con il secondo degli appuntamenti internazionali ideati per tracciare un percorso di avvicinamento alla manifestazione e farla vivere tutto l’anno portandola anche all’estero in partnership con le ambasciate italiane nel mondo.

Dopo il primo appuntamento in Svizzera a inizio mese focalizzato sulla transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica, tema dell’evento statunitense che strizza l’occhio alla Silicon Valley sarà “l’innovazione tecnologica tra rivoluzione industriale e geopolitica”. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington, si potrà seguire dalle ore 18.30 (ITA) e 9.30 (USA) in streaming su 24oreventi.com/Sanfrancisco.

L’innovazione tecnologica è, infatti, uno dei principali settori di interesse nell’ambito delle relazioni economiche e scientifiche tra Italia e USA, oltre a rappresentare il driver dello sviluppo mondiale. Forte è l’attenzione in particolare al tema della transizione digitale, dall’energia all’aerospazio, dai trasporti e logistica alla sicurezza cibernetica. Gli USA, attori chiave nel processo di innovazione, costituiscono un mercato fortemente attrattivo per l’Italia, che esprime punte di eccellenza, ma ha ancora un potenziale inespresso nel settore. L’appuntamento americano di “Road to Trento 2023”, che si terrà presso l’Italian Innovation & Culture Hub di San Francisco, sarà aperto dagli interventi dell’Ambasciatrice d’Italia a Washington Mariangela Zappia e dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. A seguire, introdotti dal Console Generale a San Francisco Sergio Strozzi, interverranno l’amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero, e il Direttore INNOVIT – Italian Innovation & Culture Hub Alberto Acito.

Durante l’incontro verrà approfondito il ruolo delle nuove tecnologie tra società e geopolitica, con particolare attenzione a quanto pesano i cambiamenti in atto e la nuova competizione internazionale sulle relazioni tra gli stati e che effetti hanno su ricerca e imprese, tema sul quale si confronteranno Sean Randolph, Direttore Bay Area Council Economic Institute, e Keith Strier, VP NVIDIA e Membro Commissione Consultiva USA per l’IA.

Un focus sarà inoltre dedicato a ricerca e investimenti per l’innovazione, per indagare quanto è importante la ricerca scientifica e tecnologica e la sua capacità traslazionale per le imprese in Italia e Usa. Ne discuteranno: Giulia Baccarin, Co-founder e CEO di Mipu Società Benefit; Assia Grazioli Venier, Partner fondatore MUSE Capital; Alessandro Ratti, Direttore della Divisione di Ingegneria Elettronica presso l’Acceleratore nazionale SLAC, Stanford University, Co-Chair of ISSNAF – Bay Area Chapter; Alberto Sangiovanni Vincentelli, Professore, the Edgar L. and H. Buttner Chair – Dipartimento di Ingegneria elettronica e Computer Sciences, Università di California, Berkeley e Gionata Tedeschi, Direttore Generale Innovazione e Sostenibilità Gruppo 24 ORE.

Prossimi appuntamenti di “ROAD to TRENTO” sono in programma il 15 marzo 2023 ad ABU DHABI, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, e il 29 marzo 2023 a JOHANNESBURG, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Pretoria.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)