A22 gratis: Galateo (FDI): “Bene che altri sostengano le nostre posizioni”

Quella dell’A22 gratis in alcuni tratti ha una ragione e un percorso che trova le sue basi sulla necessità di alleggerire il traffico all’interno dei centri urbani.

Fratelli d’Italia per prima ha concretizzato la volontà di tante forze politiche, grazie ad un accordo in consiglio comunale a Bolzano, condizione necessaria (oltre ai parcheggi gratuiti un’ora in città sulle strisce blu), per sbloccare il passaggio del piano urbano per la mobilità sostenibile in aula dopo che lo stesso gruppo consiliare lo aveva bloccato per mesi in contrasto con alcune dichiarazioni dell’assessore alla mobilità che non corrispondevano al vero.

Siamo più che felici che M5S e Lega vogliano sostenere la causa, perché è vero che questa idea possa diventare realtà solo grazie al contributo di tutti.

Di fronte però all’imbarazzante rimpallo sulla paternità tra i due partiti, è doveroso ricordare come la prima mozione fu in realtà di Fratelli d’Italia in consiglio provinciale, firmata dall’allora consigliere Alessandro Urzì, nell’ormai lontano 2019, poi portata a cascata dallo stesso partito nell’aula consiliare del capoluogo nel 2021, dove FDI è riuscita ad accordare la volontà della maggioranza del consiglio.

Chiarito il dna genetico-politico della proposta, attendiamo da chi governa a concretizzarlo davvero e quanto prima. Questo è quanto inviato al giornale in una nota alla stampa pervenuta in tarda mattinata. La proposta di gestire il tratto locale della A22 in modo da poter erogare il servizio gratuitamente è sul tavolo dei lavori da oltre 5 anni, ora è tornato alla ribalta, alla luce delle diverse posizioni politiche, un successo per Fratelli d’Italia, che da tempo propone un intervento in questo senso.