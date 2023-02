Procedure per il Passaporto, Marini interroga

In merito alle numerose segnalazioni apparse sulla stampa locale, il Consigliere Alex Marini interroga il Presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder con l’interrogazione a risposta scritta n. 4324.



“L’ordine del giorno 25/XVI del 5 giugno 2019 “Semplificazione ed accelerazione delle procedure per l’emissione del passaporto” impegnava la Giunta provinciale a promuovere presso le competenti Autorità statali, in primis la Questura di Trento, un confronto congiunto per semplificare l’attuale procedura di rilascio del passaporto, addivenendo, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, all’eventuale sottoscrizione di un protocollo di intesa; in questo periodo la stampa locale ha più volte riportato le segnalazioni di cittadini profondamente insoddisfatti rispetto a un problema che ad oggi non risulta ridimensionato rispetto al 2019 ma che invece pare si stia aggravando creando disagi alla popolazione che per ragioni di studio, lavoro, salute o più semplicemente di svago ha bisogno di recarsi al di fuori dall’area di Schengen.

Il questore di Trento Maurizio Improta nei giorni scorsi ha ammesso la criticità della situazione affermando: “La situazione è purtroppo nota ed è la medesima in tutta Italia. Con il boom di richieste legato alla ripresa dei viaggi dopo la pandemia e alla necessità di avere il passaporto per entrare nel Regno Unito abbiamo deciso di fare tutto ciò che è possibile ovvero destinare una quota maggiore del personale all’attività dell’ufficio passaporti, spostando addetti da altri uffici in modo da aumentare il numero di appuntamenti gestiti in una giornata. Ora grazie a questo nuovo assetto, in viale Verona e nelle sedi distaccate, riusciremo a gestire fino a 150 appuntamenti al giorno (Passaporti, più personale per smaltire le cose – L’Adige, 20 febbraio 2023)”.