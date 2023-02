Cattoi: “La lega difende la cooperazione”

“L’attacco del collega De Bertoldi a Matteo Salvini in merito alla riforma del credito cooperativo non ha alcun fondamento. la Lega si è sempre schierata in modo univoco a difesa dei territori.

È vero che gli allarmi sollevati all’epoca sulla tenuta delle BCC per giustificare la necessità di costituire i gruppi fossero infondati. Nessuna BCC ha avuto bisogno, infatti, di essere salvata da un gruppo. Ma La Lega si è dimostrata coerente e corretta e questo si può leggere negli atti parlamentari grazie al lavoro che abbiamo fatto in Commissione d’inchiesta sul sistema bancario.

Quando De Bertoldi afferma che è stata la Lega a portare a termine nella 18a legislatura la riforma di Renzi sbaglia e dimostra solo di non aver studiato le carte. Nella 18ª legislatura la Lega si è opposta fin da subito alla linea di Renzi, come dimostra la mozione Bagnai – Giorgetti del 2 maggio 2018. Spiace che un collega distorca così la realtà che è nero su bianco negli atti parlamentari. Ricordo poi al deputato De Bertoldi che è a prima firma Lega l’emendamento che ha consentito ai cittadini della provincia di Bolzano di preservare il loro modello di banca a servizio del territorio, un modello che oggi il collega giudica virtuoso, ma su cui mise la sua firma solo all’ultimo momento. Capisco la propaganda politica, d’altronde le elezioni di ottobre sono sempre più vicine, ma spiace che questa arrivi da un parlamentare che dovrebbe essere un alleato di questa maggioranza, non un avversario”.

Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi