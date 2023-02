SASSARI TORRES-TRENTO 2-1: LE AQUILOTTE GIOCANO UNA BUONA GARA MA PERDONO DI MISURA LO SCONTRO SALVEZZA IN TERRA SARDA

Il Trento Calcio Femminile esce sconfitto per 2-1 dall’importante sfida salvezza in casa della Sassari Torres, venendo rimontato dalle avversarie rimaste in inferiorità numerica per l’espulsione sul finire della prima frazione di gioco di Congia. Dopo un buon primo tempo in cui le aquilotte creano tanto peccando però di concretezza sotto porta e culminato con il rigore fallito da Alessandra Tonelli che al 45’ si ipnotizzare da Deiana, le giallobu passano in vantaggio al 53’ con Rosa che, servita in area da Alessandra Tonelli, batte a rete da pochi passi. Un minuto più tardi è però la Sassari Torres a pareggiare subito i conti con Crespi che dal limite dell’area piccola batte Valzolgher sfruttando al meglio un pallone vagante in area sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti. Nonostante la calciatrice in più, le aquilotte faticano e a 5’ dal termine subiscono il gol del 2-1: è la neoentrata Peddio a sfruttare alla perfezione un servizio di Poli dalla sinistra, impattando alla perfezione di testa e insaccando da pochi passi. Il prossimo impegno per le gialloblu di Silvia Marcolin è in programma domenica 5 marzo, alle ore 11 allo Stadio Briamasco, contro la Ternana.