Squadra che vince non si cambia. Trentino Art Academy e Sacro Cuore ancora insieme per potenziare l’offerta formativa trentina

Si è tenuta martedì la conferenza stampa di presentazione dell’ accordo di collaborazione fra la Scuola secondaria di secondo grado – Liceo Artistico Sacro Cuore e la Trentino Art Accademy, ente autorizzato a rilasciare titoli di Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica con sede a Trento oramai ben noto nel capoluogo trentino.

L’accordo, si legge in una nota stampa, prevede la collaborazione per la promozione della continuità verticale , iniziative post diploma nello specifico settore del Graphic Design per gli studenti dell’indirizzo Grafica in una prospettiva di valorizzazione delle opportunità offerte nell’ambito della Provincia di Trento.

Nell’occasione, per l’Istituto Sacro Cuore, presenti il Gestore Madre Lorenza Morelli, il Preside Prof. Alberto Ventroni, la Vice preside Professoressa Fabiana Cosatto. Sono intervenute anche le classi terza e quinta del Liceo Artistico a indirizzo Grafico, oltre alla Consigliera Provinciale e Regionale Mara Dalzocchio in qualità di Presidente della quinta Commissione del Consiglio provinciale con competenze in materia di Istruzione, ricerca, cultura, informazione, affari generali.

La Trentino Art Academy, fa sapere la direttrice dell’Accademia di Belle Arti Silvia Zanetti, “manifesta soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con l’istituto Sacro Cuore con il quale, già dal 2019, è nata una straordinaria partnership“. “L’accordo – sottolinea Zanetti – mira a potenziare la filiera formativa sul territorio in ambito grafico e artistico- culturale promuovendo la continuità verticale tra scuola secondaria superiore e percorsi accademici”, ha infine concluso. Insomma, squadra che vince non si cambia. a beneficiarne l’offerta formativa trentina tutta.