Le manifestazioni antifasciste per far vivere di rendita sinistra e destra senza idee

..E quando le idee latitano, ci si può sempre rifugiare nell’antifascismo. “Meno male che c’è la sessoautonomia. Che è come il Blue Jeans, non passa mai de moda”. Per la gauche débâcle è il momento di rispolverare Stefano Rosso e puntare su jeans, sesso fai da te e manifestazioni contro il fascismo che non c’è più da quasi 80 anni. Ma l’importante è distrarre gli italiani. Un obiettivo perfettamente condiviso dalla destra fluida di governo.

L’opposizione durissima annunciata da Schlein e la maggioranza guidata da lady Garbatella possono far capire ai rispettivi elettori di essere entrambe al servizio di Washington? Possono far accettare alle rispettive basi di ignorare povertà, disoccupazione, precariato? Ovviamente no. E poco importa se una se ne frega del lavoro perché deve occuparsi degli asterischi e dei bagni per chi è sessualmente fluido , mentre l’altra se ne frega del lavoro perché deve destinare i soldi a Zelensky per far contento Biden.

E poi, onestamente, chi nei due schieramenti dovrebbe avere la capacità e la competenza per proporre iniziative serie e realizzabili per il futuro dell’Italia? I sostenitori della flessibilità trasformata in precarietà? Coloro che hanno favorito e continuano a favorire la fuga dei cervelli? Coloro che pensano che la giustizia da riformare sia solo quella che riguarda i politici ed i loro amici, mentre i sudditi che vivono nelle periferie sono vittime di ogni violenza nella totale indifferenza degli organi dello stato?

Ed allora ben vengano le manifestazioni antifasciste. Per dare un senso alla elezione di Schlein in spregio di ogni sinistra, ormai meno che marginale, che pensava ancora ai diritti dei lavoratori e non ai capricci individuali. E per ricompattare una destra che ha difficoltà a riconoscersi nei maggiordomi di Washington, nei distruttori del ceto medio, nei cementificatori e in chi favorisce l’arrivo di schiavi per far concorrenza ai giovani italiani.