Stop alla (s)vendita del Catinaccio, boom di  firme: già più di 10mila!

La battaglia contro l’assalto alle nostre montagne è giunta a un momento importante: la petizione online lanciata dal consigliere del TEAM K sulla piattaforma change.org ha superato il traguardo delle 10mila sottoscrizioni in pochi giorni. “Grazie a tutte a tutti, questo dimostra come i cittadini siano pronti a difendere insieme a noi le nostre montagne, mentre la giunta bocciando il nostro disegno di legge ha dimostrato che vuole tenersi le mani libere per poter svendere le nostre montagne ai loro amici” commenta soddisfatto Paul Köllensperger.

Sono tante, tantissime le firme apposte alla petizione creata per sostenere gli esposti del Team K alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti sulla controversa cessione di terreno demaniale alla società proprietaria del rifugio Passo Santner, sotto la vetta del Catinaccio. “10mila firme in pochi giorni… Noi stessi non ci aspettavamo un successo così clamoroso. Purtroppo il disegno di legge che avevamo portato in Consiglio provinciale proprio per evitare nuove cessioni di terreni demaniali in aree protette nel frattempo è già stato respinto dalla Svp, cosa che non stupisce affatto in effetti. Ma la partita è ancora lunga e per giocarla al meglio chiediamo a chi ha a cuore il futuro delle nostre montagne di sostenere la petizione, firmandola e condividendola. La trovate digitando www.change.org/savethedolomites”, conclude Paul Köllensperger.