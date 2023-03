Naufragio di migranti sulle coste di Calabria

Grande dolore per i migranti morti in mare.

Un dramma che qualcuno ha voluto trasformare in polemica politica. Accompagnati da qualche giornale di riferimento ( Repubblica e la Stampa) che sembrano oramai organici al Pd, tipo l’Unità ai tempi del vecchio Pci.

Altri giornali, tipo Corriere, sono molto più equilibrati.

Mi permetto ricordare che nel 2013 vicino a Lampedusa in un naufragio morirono 368 migranti, oltre a una ventina di dispersi. E guarda caso primo ministro era Letta, segretario Pd sino a qualche giorno fa, ministro degli interni Alfano (che eletto con Berlusconi passò in area Pd).

Non mi risulta che gli stessi esponenti del Pd che oggi chiedono le dimissioni del ministro dell’interno, le chiesero al ministro di allora o accusarono gli uomini e donne della guardia costiera e finanza di non aver fatto il proprio dovere.



Di fronte a questo dramma l’omaggio e il silenzio commosso di Mattarella di fronte a quelle bare, dovrebbe insegnarci qualcosa.

Franco Perlasca