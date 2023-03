Venerdì 10 marzo alle 20 incontro con Marcello Veneziani a Trento

Sarà presentato venerdì prossimo alle ore 20 presso la sala di rappresentanza del Palazzo della Regione Trentino-Alto Adige a Trento in Piazza Dante l’ultimo libro del filosofo, scrittore e giornalista Marcello Veneziani dal titolo “Scontenti”.

Il libro indaga sul “perché non ci piace il mondo in cui viviamo“, partendo dall’assunto dell’autore che la scontentezza è il male oscuro della vita presente e, nonostante viviamo più a lungo e con maggiore benessere economico, non viviamo felici e contenti.



All’evento sarà presente l’autore del libro, Marcello Veneziani, assieme al Presidente dell’Associazione Culturale G.Guareschi, Manfred de Eccher, e al Presidente dell’Associazione Secolo Trentino – La Terra degli Avi, Raimondo Frau. Modera l’incontro Martina Cecco, Direttrice della testata giornalistica Secolo Trentino e sarà infine presente Mattia Gottardi, Assessore provinciale agli Enti locali, trasporti e mobilità.

In merito al suo ultimo libro il filosofo, scrittore e giornalista Marcello Veneziani ha detto: “Ho dedicato il mio nuovo libro agli Scontenti. Mi sono chiesto: qual è lo stato d’animo prevalente tra gli italiani e gli occidentali? Siamo scontenti della vita che facciamo, del mondo che ci circonda e pure di noi stessi. La scontentezza è il male oscuro della vita presente. Ci fu l’epoca dei rivoluzionari, ci fu il tempo dei ribelli, questa è l’età degli scontenti. Che non sono minoranze bellicose come le altre due, semmai maggioranze insoddisfatte. La nostra non è l’epoca dell’odio, della rabbia e del rancore, come ripetono ormai da troppo tempo troppi intellettuali, politici e osservatori. C’è un sentimento che precede il risentimento, da cui traggono origine poi l’odio, la rabbia o il rancore: la scontentezza. Prima si è scontenti e poi dopo, solo dopo, si riversa su qualcuno o qualcosa il livore. Le passioni tristi di Spinoza trovano poi una causa esterna a cui attribuirle e farsi ostili”.

Appuntamento a venerdì prossimo alle ore 20 con una serata di riflessione e meditazione.