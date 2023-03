Recupero e ripristino di murature dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali, approvato il bando 2023

Si investe ancora nella riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio. Con un provvedimento proposto dal vicepresidente e assessore all’ambiente e urbanistica Mario Tonina, la Giunta provinciale ha approvato il bando 2023 che prevede contributi per il recupero e ripristino di murature dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali.

“Il paesaggio – evidenzia Tonina – è parte integrante della qualità che il territorio esprime ed ha quindi un valore notevole per chi vive in Trentino ma anche per chi lo sceglie come destinazione delle proprie vacanze. Vista anche la positiva esperienza dei bandi precedenti, è importante continuare ad assicurare un contributo a chi si impegna per la manutenzione e valorizzazione di questo patrimonio di tutta la comunità. La Provincia è impegnata in questo settore ed il sistema delle attività messe in campo ha anche ricevuto pochi giorni fa un significativo riconoscimento a livello nazionale”.

Come avvenuto nel 2021 e nel 2022, col provvedimento approvato oggi, si ripropone, a valere sul fondo per il paesaggio, il bando per sostenere finanziariamente gli interventi di recupero e ripristino dei muretti a secco. Il bando è rivolto a privati, per interventi effettuati su tutto il territorio della provincia di Trento, che intendono effettuare la manutenzione del territorio rurale montano. I contributi arrivano ad un massimo di 4000 euro ad intervento. Con il bando l’amministrazione provinciale intende dunque continuare la politica attiva di ripristino paesaggistico-ambientale.

Il bando ha come obiettivo quello di erogare contributi per interventi di recupero o ripristino delle murature dei sistemi terrazzati tradizionali, per favorire la sistemazione del territorio oggetto di fenomeni di abbandono nonché di degrado in ragione del tempo e degli eventi meteorologici.

