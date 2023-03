Trento, giochi nei parchi accessibili anche a bambini con disabilità. Vittoria di Zanetti (Si Può fare!)

“Manifestiamo grande soddisfazione per l’approvazione unanime in Consiglio comunale a Trento della mozione che ho presentato come prima firmataria (con secondo firmatario il cons. Renato Tomasi) per rendere i parchi pubblici di Trento accessibili a tutti i bambini, anche quelli con disabilità fisiche o cognitive”. Lo rende noto, attraverso un comunicato stampa, la Consigliera Comunale di Trento per SI PUO’ FARE!, Silvia Zanetti, che sul tema si è spesa parecchio nelle ultime settimane.

Non solo sicurezza e cultura dunque per la Consigliera, ma anche inclusività. “Merito principale per l’attenzione su questo importante tema è dei bambini di una scuola primaria di Trento, – fa sapere la Consigliera – che hanno portato il proprio contributo di piccoli cittadini, come su molti altri relativi alla città di Trento”.

Se a livello normativo il nostro Paese ha sempre manifestato di voler attuare politiche di sostegno nei confronti di persone con disabilità, “a Trento la strada è ancora lunga e pochi parchi pubblici sono attrezzati in tale senso”, ricorda Zanetti, che ora manifesta tutto il suo entusiasmo per una misura di civiltà.

Lo scopo di questa mozione è proprio quello di “favorire la diffusione di parchi giochi cosiddetti “inclusivi” dove giochi e anche servizi siano contemporaneamente fruibili da parte di tutti i bambini ognuno con le proprie abilità, facendo sì che nessun gioco possa essere identificato come gioco per bimbi con disabilità”, ribadisce nella nota.

“Un passo importante, dunque, è stato fatto nella serata di ieri, con il voto favorevole unanime di tutti i 35 consiglieri presenti, per favorire l’integrazione dei bambini, anche con disabilità, e delle loro famiglie”, ha infine concluso.