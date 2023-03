“AGGRESSIONE AL FIGLIO DI GIULIANA”

Tacciato di essere fascista il figlio dell’ex Consigliere Comunale, Emilio Giuliana, noto esponente di destra, è stato picchiato ieri sotto casa, un pugno sferrato alle spalle che non lascia nemmeno il tempo al ragazzo, ancora minorenne, di capire cosa stia succedendo. “Interrogarsi sul senso della violenza politica è oggi più che mai un’esigenza che sorge da un vuoto che va combattuto con l’informazione e la cultura. Simili atti non possono essere sottovalutati, richiamiamo al confronto rispettoso. L’emergere di questi fenomeni, qui come a Firenze, sono atti vili privi di contenuto politico e forti di un’intolleranza di chi non sa mettere in gioco le proprie idee. L’invito quindi ad un confronto necessario, affinché, quest’episodio rimanga un caso isolato e non fomenti altri atti di odio e di violenza insensata. Comportamenti inaccettabili che vanno oltre il colore politico”. Così Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.

La dichiarazione del Cons. Luca Guglielmi sull’aggressione brutale al figlio di Emilio Giuliana.

“Ho espresso telefonicamente solidarietà a Emilio Giuliana per la vile aggressione al figlio minorenne avvenuta nei giorni scorsi in Lungadige Apuleio. Da padre, prima ancora che da politico, ci tengo a rappresentare il mio disgusto per questo episodio inqualificabile che non può trovare alcuna giustificazione di parte. La condanna delle aggressioni fisiche , ancor di più se perpetrate ai danni di minori, non può essere di parte e quindi mi aspetto che i vari partiti rappresentati in Comune a Trento e in Provincia stigmatizzino con immediatezza e recisione l’episodio.”

ll gruppo Consiliare Comunale di Trento di Fratelli d’Italia, esprime la massima solidarietà a Pietro, al papà nonché ex Consigliere Comunale Emilio e a tutta la Famiglia Giuliana, per la vile aggressione perpetrata da quello che fatichiamo a definire un uomo, il quale negli istanti di tale atto ha proferito parole che lo pongono inequivocabilmente in quell’area di sinistra che in analoghe situazioni è rimasta sempre impunita. Speriamo che questa volta la giustizia faccia al meglio il proprio corso e che l’autore paghi per questo gesto sconsiderato. Auspichiamo inoltre che tutti i rappresentanti delle Istituzioni cittadine, condannino senza esitazione questa aggressione.

Cons. Giuseppe Urbani Cons. Cristian Zanetti Cons. Daniele Demattè

Violenza, Binelli (Lega) “Solidarietà alla famiglia Giuliana, violenza inaccettabile”

“Ferma condanna per il grave e ingiustificabile episodio che ha visto vittima il figlio 16enne di Emilio Giuliana. Ci aspettiamo che le forze dell’ordine facciano al più presto chiarezza su questa pagina vergognosa. Più volte la Lega ha chiesto al sindaco Ianeselli di installare un sistema di telecamere in città e nei parchi, ma il comune pare cieco e sordo in tema di sicurezza. Auspico che arrivi non solo unanime condanna di simili atti violenti, ma anche un momento di responsabilità da parte di tutti: sì alla critica, anche aspra, ma la violenza e le minacce sono inaccettabili. Lo dichiara il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli. Ufficio stampa – Lega Salvini Premier

Brutale aggressione ai danni del figlio dell’ex consigliere comunale di Trento Emilio Giuliana

Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà all’incolpevole ragazzo ed alla sua famiglia. La cornice nella quale l’episodio sarebbe avvenuto e per come è stato denunciato riconduce la vicenda ad una espressione di violenza politica al grido di ”Trento è antifascista” esercitata verso un ragazzo che non ha invece alcun ruolo politico, per colpire le simpatie politiche del padre. Un fatto gravissimo ed increscioso che impone una presa di posizione senza ombre da parte di tutte le forze politiche perchè in Trentino non ci può essere spazio per violenza fisica segnata da intolleranza ideologica ammantata da antifascismo di maniera a pugni e calci. Una violenza che ha colpito peraltro un ragazzo minorenne incolpevole individuato per colpire il padre, peraltro senza che ciò giustifico in ogni caso egualmente ogni violenza. I segni della violenza subita dal ragazzo gridano vendetta che dovrà seguire il corso della legge che dovrà però essere imbracciata senza tentennamenti anche indagando sul fatto che l’auto fuggita dal luogo dell’aggressione sarebbe nella disponibilità di un alto dirigente della Provincia. Alessandro Urzì – Capigruppo Fratelli d’Italia in Commissione affari costituzionali della Camera.

Rossato (FdI): “Massima vicinanza alla famiglia Giuliana per l’aggressione al figlio Pietro.”

Ho appreso in queste ore la notizia della vigliacca aggressione a Pietro Giuliana, figlio di Emilio, ex Consigliere Comunale di Trento. Tale atto compiuto inequivocabilmente da una persona vicina ad ambienti di sinistra, tesi avvalorata anche dalle dichiarazioni di stampo politico rilasciate durante l’aggressione, riporta alla mente una serie di episodi avvenuti negli ultimi tempi e che hanno visto l’impunità per certe ideologie trasformate in violenza. Mi auguro che il mondo della politica trentina condanni all’unisono tale aggressione. Solo con una presa di posizione forte e distante da qualsiasi tipo di pensiero politico, possiamo rispondere a questi episodi. A Pietro, Emilio e a tutta la famiglia Giuliana, esprimo la mia personale vicinanza per quanto accaduto. Trento, 22 marzo 2023