Non è l’Arena. Farsi addosso la pipì per 80 euro: le depravazioni che vengono richieste su OnlyFans

A cosa si può arrivare pur di fare soldi? E’ un pò questo tema quello che Massimo Giletti ha voluto affrontare a Non è l’Arena, puntata di domenica 26 marzo.

Oggigiorno soldi, soprattutto se associati a una bella ragazza, corrispondono a OnlyFans: ovvero la piattaforma che fornisce immagini e video esclusivi (perlopiù hot) sottoscrivendo un abbonamento. In particolar modo, alla fine della trasmissione si è entrati nei particolari su questo nuovo modo per diventare ricchi: “Ora vi facciamo vedere la piattaforma perché ci dà sempre grandi soddisfazioni a quest’ora. Sta per entrare una protagonista, che ha anche una storia particolare“, afferma Giletti, per poi mandare in onda una clip di presentazione. “Mi chiamo Fadwa, sono originaria del Marocco ma sono nata a Bologna – dice la ragazza di 26 anni -. Mi piace mettermi in mostra, mi piace farmi guardare. Prima mi sentivo prigioniera, adesso mi sento libera di fare ciò che voglio“.

Ma quanto guadagna effettivamente una ragazza che lavora su OnlyFans? Circa 2 mila euro al mese ha risposto la protagonista.

Allora Stefania Pellicoro, anche lei su Only Fans, replica: “E gli attori, invece? Comunque vi faccio un esempio, un’ora fa è successo questo: mi hanno proposto di indossare per 3 giorni un paio di calze e poi spedirle. Collant normali, perché questa persona vuole sentire il mio odore. Non vedo perché io dovrei rifiutare”. “A me accade anche di peggio – interviene Fadwa -, mi arrivano richieste come ‘cag*rti nelle mutande’. Per quanto? 200 euro. Mi è stato proposto ma non l’ho mai fatta”. “Una che invece ha fatto? Un po’ depravata ancora”, insiste il conduttore di La7. “Pisc*armi nelle mutande e inviarle – risponde lei -, e l’ho fatto per 80 euro”.