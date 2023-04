Tour de Pologne, ecco EKOÏ

EKOÏ, il noto marchio francese riconosciuto ed apprezzato dai corridori di tutto il mondo per la produzione di equipaggiamento tecnico nel ciclismo, entra a far parte della famiglia del Tour de Pologne con una partnership che unisce grandi valori che stanno particolarmente a cuore al Lang Team.

Per oltre 15 anni, EKOÏ si è distinto negli eventi UCI World Tour grazie al supporto offerto a numerose squadre professionistiche e alla sua esperienza nei tessuti, caschi ed occhiali e dal 2023 sarà per la prima volta partner di un evento UCI World Tour. EKOÏ è il nuovo sponsor.

“La collaborazione con questa azienda promette davvero bene” ha commentato Czesław Lang. “Sono lieto che un’azienda di portata internazionale che condivide con noi valori come la sicurezza dei corridori, si unisca alla schiera dei nostri partner. Nell’ambito della nostra collaborazione, verrà preparata una collezione speciale di caschi con il logo del Tour de Pologne UCI World Tour. Sono convinto che questa iniziativa rafforzerà la posizione di EKOÏ sul mercato polacco.”

Jean-Christophe Rattel, fondatore di EKOÏ si è dimostrato orgoglioso di questa nuova collaborazione: “Il Giro di Polonia è – per la sua storia e per i campioni che lo hanno vinto – un evento imperdibile del calendario ciclistico mondiale. L’arrivo di John Lelangue come Direttore Generale del Lang Team ha reso possibile questa partnership molto importante per noi, sia dal punto di vista emotivo che commerciale, perché la Polonia è un mercato importante e in crescita, oltre ad essere un paese con una grande cultura ciclistica.”