E’ morta Mary Quant: la mamma della minigonna

E’ morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant, nota per essere stata la “mamma della minigonna”.In una nota, la famiglia fa sapere che si è spenta serenamente nella sua casa del Surrey.

Icona degli “Swinging Sixties”,i ribelli anni Sessanta, insieme alla minigonna ha creato i collant e accessori che erano parte integrante del look, come gli impermeabili in plastica e gli stivali bianchi di gomma.

La famiglia della stilista inglese Mary Quant ha annunciato che è morta pacificamente a casa nel Surrey, Regno Unito, questa mattina. Dame Mary era una delle stiliste più influenti del XX secolo e una visionaria innovatrice, aprendo il suo primo negozio, Bazaar, a Kings Road, Chelsea nel 1955. Il negozio è diventato il centro di Swinging London e ha attirato molti giovani e artisti, tra cui celebrità come Brigitte Bardot e Audrey Hepburn.

Dame Mary ha fondato il suo marchio insieme al marito, Alexander Plunket Greene, che l’ha aiutata a creare i suoi famosi vestiti eleganti, snelli e dai colori vibranti. Si è guadagnata il merito di aver reso famose le minigonne e gli hot pants, contribuendo allo sviluppo dello stile mod negli anni ’60. Nel 2014 ha ricordato l’emozione e la sensazione di libertà che ha provato quando ha concepito la minigonna, che ha descritto come “arrogante, aggressiva e sexy”.

Dame Mary ha studiato educazione artistica al Goldsmiths College, dove ha incontrato il marito. È stata assunta come apprendista da una modista prima di realizzare i suoi vestiti. La sua visione lungimirante e creativa ha rapidamente stabilito un contributo unico alla moda britannica, rendendo i suoi vestiti accessibili alle masse.

Dame Mary è stata una figura influente nella moda degli anni ’60. È stata anche un’importante imprenditrice femminile, diventando leader nella sua industria. La sua costante innovazione e creatività hanno ispirato molti designer successivi ed è stata una delle figure più riconosciute e celebrata della moda del XX secolo.