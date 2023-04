La Slovenia abbatterà 230 orsi per la sicurezza dei cittadini

Il Ministero delle risorse naturali e degli affari territoriali della Slovenia ha concesso un permesso per la rimozione di 230 orsi bruni dalle aree a maggiore densità della popolazione. Si tratta di un’azione selettiva che riguarderà esclusivamente le aree tra Cerknica, Lož, Ribnica, Vidmo, Grosuplje, Čičeria e le pendici meridionali della Palude di Lubiana, dove sono stati registrati scontri con gli esseri umani.

Il permesso, concesso per motivi di sicurezza, riguarda la stessa tipologia di orsi presenti in Trentino – quelli presenti sul territorio della Provincia Autonoma provengono dalla Slovenia – e avrà lo scopo di ridurre il numero di esemplari in esubero.

L’obiettivo è raggiungere un numero accettabile di orsi bruni, stimato intorno a 800, per garantire una convivenza gestibile tra uomo e animale. La rimozione sarà controllata anche in termini di età e composizione di genere, e sarà eseguita unicamente da una distanza elevata per evitare errori nella stima del peso degli orsi.

Come ha spiegato il Ministro Brežan in una conferenza stampa a Lubiana, la proposta dell’esperto è stata preparata dall’Istituto per le foreste della Repubblica di Slovenia e dall’Istituto per la protezione della natura della Repubblica di Slovenia, tenendo conto delle competenze della Facoltà di Biotecnologie dell’Università di Lubiana. Anche altre opzioni per la prevenzione dei conflitti sono state studiate a fondo, ha affermato, ma né il trasferimento né il tenerli in cattività erano fuori questione a causa del loro numero, ha affermato. La cattura è consentita in aree ben definite, secondo Brežan, ci sono 122 riserve di caccia gestite da famiglie di cacciatori e riserve di caccia con uno scopo speciale.