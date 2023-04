L’Olanda apre la strada all’eutanasia per i minori di 12 anni

I Paesi Bassi adotteranno una nuova normativa che consentirà l’eutanasia per i bambini gravemente malati al di sotto dei dodici anni, che non trovano sollievo dalle cure palliative. In base alle parole del Ministro della Salute olandese Ernst Kuipers, la pratica sarà permessa solo per un “piccolo gruppo” di bambini, che soffrono di malattie terminali per le quali la morte è ormai inevitabile. Il regolamento richiederà il cambiamento delle norme vigenti e sarà rilasciato entro la fine dell’anno, senza passare per l’approvazione parlamentare. Il governo prevede di valutare l’efficacia della normativa alcuni anni dopo la sua entrata in vigore.

Il nuovo regolamento in materia di eutanasia nei Paesi Bassi è stato annunciato e ha suscitato molte polemiche. Dopo anni di dibattiti, il governo olandese ha deciso di ampliare il campo di applicazione della legge sull’eutanasia, consentendo anche ai bambini di richiederla. Questa decisione, tuttavia, non è stata accolta favorevolmente da tutti.

Infatti, due partiti di tendenza cristiana all’interno della coalizione di governo del primo ministro Mark Rutte si sono opposti fermamente a questo nuovo regolamento, definendolo immorale e contro i principi etici e morali della società. Secondo questi partiti, l’eutanasia non dovrebbe essere considerata come un’opzione finale, ma solo come soluzione estrema e sicuramente non per i bambini.

Il ministro della Salute, Kuipers, ha dichiarato che la questione è particolarmente complessa e affronta situazioni molto stressanti. Egli ha sottolineato che questo regolamento è stato creato per garantire che la scelta finale resti sempre nelle mani del paziente, senza interferenze da parte di chiunque altro.

Secondo la nuova legge, i bambini di età superiore ai 12 anni possono già richiedere l’eutanasia. Tuttavia, per quelli fino a 16 anni, è necessario il consenso dei genitori. Inoltre, l’eutanasia è legale anche per i bambini di età inferiore a un anno, a condizione che ci sia il consenso dei genitori.

Questa nuova legislazione ha suscitato una serie di reazioni contrastanti in tutto il mondo. Molti paesi hanno espresso la loro preoccupazione per la decisione olandese, sostenendo che la vita umana dovrebbe sempre essere rispettata e protetta e che la morte non dovrebbe mai essere utilizzata come soluzione.

D’altra parte, ci sono anche coloro che sostengono che la possibilità di scegliere l’eutanasia per i bambini sia un diritto fondamentale che deve essere rispettato e protetto. Sono del parere che la decisione finale dovrebbe sempre restare nelle mani del paziente, in modo che possano decidere cosa è meglio per loro stessi e per la loro famiglia.

In ogni caso, questa nuova legge ha suscitato un intenso dibattito su un argomento molto delicato e controverso. C’è ancora molta incertezza e molte domande senza risposta, ma è chiaro che l’eutanasia rimarrà una questione molto discussa e dibattuta nei prossimi anni.