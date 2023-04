Michelle Comi, la star di Only…s gira un video hard, poi la scoperta choc. Ecco cosa è successo

“Ha fatto il furbo, spero si sia divertito”, è con queste parole che Michelle Comi, modella italiana tra le più famose presenti su OnlyFans, inizia a raccontare su TikTok quanto le è successo con uno dei suoi fan. Nei giorni scorsi, infatti, la giovane aveva lanciato un contest tra i suoi abbonati, dando la possibilità ad uno di loro di girare un contenuto hard insieme a lei: tutto è andato benissimo, se non fosse che alla fine ha avuto una brutta sorpresa.

Ma cosa è effettivamente OnlyFans? E’ il nome di una piattaforma di subscription-based content creation, creata nel 2016 e lanciata nel 2018. Attraverso questo servizio, i creatori di contenuti possono caricare foto, video e altri materiali per i propri fan, che pagano per accedere a tali contenuti. Non importa se si tratta di pornografia o di altro tipo di materiale, OnlyFans è divenuta una delle piattaforme più utilizzate per i creatori di contenuti che intendono creare un’area di monetizzazione esclusiva per i propri fan.

Per molti creatori di contenuti, OnlyFans è un modo per monetizzare il proprio seguito online in modo più diretto ed efficace. Grazie ai pagamenti dei fan, i creatori di contenuti guadagnano la maggior parte dei loro redditi da OnlyFans, pur offrendo materiale esclusivo che non sarebbe disponibile altrove. Molti creatori di contenuti che utilizzano OnlyFans sono influencer o modelle che offrono foto e video più espliciti di quello che normalmente pubblicano sui social media.

“Dovevo scegliere tra i miei abbonati un ragazzo con cui registrare il video – ha raccontato Michelle Comi – Dopo varie selezioni ho scelto e l’ho incontrato. È andato tutto bene, abbiamo girato il video, ma non gli avevo ancora fatto firmare le carte dei documenti. È saltato il suo anno di nascita, il 2005. Per ovvi motivi il video non può essere distribuito. Anzi, non dovrebbe proprio esistere. E infatti è stato cancellato. È stata colpa mia, avrei dovuto fargli firmare tutto prima, ma essendo la prima volta che lo faccio sono andata un po’ sulla fiducia“. Quindi conclude rilanciando l’invito: “Sono di nuovo alla ricerca di un partner adesso. Il ragazzo ha fatto il furbo, ma spero che almeno si sia divertito”.

Sebbene OnlyFans sia una piattaforma di subscription-based content creation relativamente nuova, ha già conquistato il cuore di molti creatori di contenuti e fan. Nonostante l’idea di offrire contenuti personali e di alta qualità a pagamento possa far parte dell’idea di una società opulenta, il fenomeno di OnlyFans è stato creato per rispondere alle necessità dei creatori di contenuti che vogliono monetizzare il loro follow-ship in modo più diretto.