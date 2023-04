Un nuovo impianto di produzione della Vetri Speciali a Spini di Gardolo

Il Gruppo Vetri Speciali, situato a Trento, opera dal 1994 in quattro unità di produzione localizzate nelle province di Trento, Treviso e Pordenone. Si occupa della produzione e commercializzazione di contenitori in vetro cavo, contraddistinti da quantità, forme e colori non comuni. Oggi, la Società ha annunciato che installerà il nuovo impianto produttivo nel complesso di Spini di Gardolo, al posto del vecchio impianto di Pergine Valsugana, che ha completato il suo ciclo operativo.

L’investimento previsto è di circa 94 milioni di euro e porterà a una forza lavoro di 280 addetti. La nuova scelta è stata motivata dalle necessità di avere una superficie disponibile di almeno 70.000 m2 per i nuovi impianti, di mantenere la produzione vicino a Pergine Valsugana per ridurre al minimo l’impatto logistico sulle maestranze, di incrementare le sinergie positive con le imprese locali e di mantenere la direzione aziendale in Trentino.

La proprietà ha presentato i dettagli del nuovo progetto nel corso di una conferenza stampa ospitata oggi a Palazzo Stella, alla quale sono intervenuti Achille Spinelli, Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Provincia autonoma di Trento, Laura Pedron, Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro della Pat, Roberto Busato, Direttore Generale di Confindustria Trento, i Segretari Generali e di Categoria delle Organizzazioni Sindacali interessate e Osvaldo Camarin, Amministratore Delegato di Vetri Speciali Spa.

Il nuovo impianto sarà in grado di contenere il forno fusore, le linee di produzione e selezione, i servizi tecnologici necessari e i futuri sviluppi tecnologici, come l’utilizzo di idrogeno per la fusione del vetro e l’applicazione di intelligenza artificiale nel processo di selezione. L’obiettivo è quello di creare un nuovo impianto produttivo sostenibile per l’ambiente, efficiente nel consumo di energia, produttivo e flessibile per adattarsi alle variazioni del mercato nel tempo.