Suor Cristina notte di paura. Ecco la causa

Cristina Scuccia – la ormai ex famosa suora cantante – ha deciso di affrontare le sue paure più profonde sull’Isola e una davvero la terrorizza. Sin dal suo arrivo in Honduras, ha dichiarato che l’atollo rappresenta per lei un luogo pieno di insidiosi pericoli. Tuttavia, la sfida di superare le sue debolezze è per lei estremamente stimolante. Tra i suoi timori più grandi c’è la paura del buio, che rappresenta un elemento di grande incertezza e imprevedibilità nelle notti sull’Isola.

“Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. È stata una notte molto dura”, racconta Cristina all’indomani di una delle prime notti sull’Isola. A tranquillizzarla, Corinne: “Io ho sofferto del buio fino a 25 anni, so cosa significa”.

Durante una delle prime notti, l’ormai ex Suor Cristina è stata fortemente agitata dal buio pesto e ha trovato conforto in Corinne Clery, una naufraga che ha anch’essa sofferto di questa paura. Nel ricordo di una notte da incubo, Corinne ha raccontato di aver trovato Cristina seduta e spaventata, e di averla rassicurata fino a farla calmare.

Nonostante questo, l’ormai ex Suor Cristina ha confessato di aver trascorso una notte molto difficile e di sentirsi ancora molto agitata al pensiero della prossima notte. Tuttavia, la sua determinazione a superare questa paura è più forte di ogni ostacolo e le permetterà di affrontare con coraggio tutte le difficoltà che l’Isola potrà presentare.

Nonostante abbia il supporto della madre in Italia, Cristina Scuccia ha ricevuto alcune critiche dal mondo religioso per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In particolare, Suor Anna Alfieri, che è stata insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, ha esposto dubbi sulla scelta di Cristina di apparire in un programma televisivo come l’Isola dei Famosi.

Ha anche aggiunto di essere dispiaciuta per le scelte fatte da Cristina dopo aver lasciato la vita religiosa, come le canzoni sensuali e la partecipazione all’Isola dei Famosi, ritenendole un’inversione rispetto alle scelte precedenti.