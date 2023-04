Torneo “Esordiente d’Oro”, il plauso di Failoni

“Dovete essere orgogliosi di organizzare questo importante torneo; è un’iniziativa che dà lustro a Storo e a tutto il Trentino e che consente ai nostri giovanissimi calciatori di confrontarsi con squadre blasonate vivendo l’emozione di un grande evento. Le istituzioni sono vicine allo sport e lo sostengono, ma credo che il merito più grande, oltre alla società sportiva, vada riconosciuto ai tanti volontari che rendono possibile, grazie al loro instancabile contributo, questa ed altre manifestazioni. Qui a Storo state facendo tanto soprattutto per i più piccoli, offrendo l’opportunità di valorizzare il loro tempo in modo salutare abbracciando uno stile di vita positivo, orientato alla socializzazione e all’amicizia. Senza contare che chi arriva qui, con le rispettive famiglie, può apprezzare i prodotti tipici di questo territorio che sono un vanto e un’eccellenza. Sono proprio questi valori, che emergono nitidamente accanto alle vostre competenze organizzative, gli ingredienti che garantiscono a questo sodalizio sportivo un grande presente e un promettente futuro.”

Così l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni che ieri sera è intervenuto a Storo, presso lo Stadio Grilli, alla presentazione da parte dell’ASD Settaurense 1934 del torneo calcistico “Esordiente d’Oro 2023”. La manifestazione, giunta alla 14° edizione e in programma il prossimo 2 giugno, porterà in Valle del Chiese diverse prestigiose realtà calcistiche: Südtirol, Venezia, Brescia, Lumezzane e Feralpisalò, che si confronteranno con i padroni di casa. Il torneo sarà anche un’importante opportunità di promozione del territorio: ai calciatori verranno donati prodotti locali, che potranno anche essere acquistati presso lo stadio.

Failoni ha ricordato l’attenzione della Provincia, in sinergia con l’amministrazione comunale e con l’ASD Settaurense 1934, per le strutture sportive. Storo potrà contare su uno stadio completamente rinnovato e dotato, fra l’altro, di un campo in erba sintetica e di una pista di atletica.

[ Foto Bisti]

“Sul piano agonistico, il torneo ‘Esordiente d’Oro’ – ha sottolineato l’assessore Failoni – rappresenta una manifestazione di caratura sovra-provinciale di grande valore che coinvolge realtà sportive importanti. Un’iniziativa che dimostra la precisa volontà di questa società sportiva di alzare continuamente l’asticella verso nuovi e più ambiziosi traguardi. Obiettivi resi possibili – ha aggiunto l’assessore – anche grazie all’apporto del tessuto economico che sostiene, accanto al contributo delle istituzioni, l’attività del sodalizio.”

Il presidente dell’ASD Settaurense 1934, Ferruccio Moneghini, ha posto l’accento sulla grande attenzione rivolta al settore giovanile, anche grazie a una collaborazione con altre realtà sportive dentro e fuori il Trentino. Sinergie che hanno portato il vivaio a un alto livello agonistico: i ragazzi hanno infatti l’opportunità di confrontarsi anche in competizioni al di fuori dei confini provinciali. Moneghini ha rivolto quindi un particolare ringraziamento ai dirigenti che rendono possibile il torneo e più in generale l’attività della società.

Un ringraziamento espresso anche dal sindaco di Storo Nicola Zontini, che ha ricordato l’importanza della fusione, un paio di anni fa, tra “Calciochiese” e “Settaurense”, con risultati importanti per lo sport sul territorio e soprattutto per le opportunità rivolte ai giovani, anche grazie alle nuove strutture realizzate con il sostegno di Provincia e Comune.

Il 2 giugno, data del torneo “Esordiente d’Oro”, sarà una giornata intensa non solo sul piano sportivo: lo Stadio Grilli sarà infatti anche luogo di accoglienza, incontro e aggregazione per circa 500 persone, con l’opportunità di trascorrere momenti conviviali degustando specialità del territorio (con proposte anche per i celiaci).

L’ASD Settaurense 1934 conta oltre 200 tesserati e 64 fra dirigenti e collaboratori, partecipando a diverse categorie agonistiche. Ieri è stato mostrato lo spot di lancio dell’applicazione in uso interno alla società per la gestione ordinaria dell’attività e per l’interazione fra il direttivo, i tesserati, i tifosi e i simpatizzanti. Uno strumento in linea con i più moderni standard tecnici che consente, fra l’altro, di vedere il lunedì sera una partita fra quelle disputate il giorno precedente da una delle diverse squadre della società.

Alla presentazione del torneo hanno presso parte fra gli altri, in presenza o in collegamento web, Walter Zorzi, responsabile della segreteria e amministrazione della ASD Settaurense 1934, Matilde Armani del gruppo media center della società, Diego Coser, co-responsabile del settore giovanile, Enrico Grassi dell’ufficio segreteria e amministrazione, Stefano Grassi, presidente della FIGC provinciale, Giorgio Barbacovi, vicepresidente vicario FIGC e responsabile del settore giovanile, Enrica Pessina, consigliera FIGC, i referenti delle squadre partecipanti al torneo, rappresentanti del credito cooperativo, del BIM del Chiese e del Comune di Bondone.

(ac)