Psichiatra uccisa a Pisa. Crepet: “Colpa dello Stato se l’omicida non è stato curato bene? Ci sono anche responsabilità educative della famiglia”

Lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto nella trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus per parlare, nello specifico, del caso della psichiatra uccisa dal proprio paziente a Pisa.

Paolo Crepet ha esordito proprio parlando del caso della psichiatra uccisa a Pisa: “Per chi fa il mio mestiere è stata una notizia terribile che si aggiunge a tanti altri lutti di colleghi che ho conosciuto in questi anni. La prima cosa è il silenzio e il rispetto per chi non c’è più. Detto questo, dipende cosa vogliamo intendere con pericolosità sociale. Ricordo che solo questa notte sono morte tre persone accoltellate e un altro a colpi di pistola. Questo è un problema che c’è in questo Paese, alimentato dalle droghe, da cose che noi non vogliamo controllare perché fa gioco e sappiamo bene chi guadagna su tutto questo. Per quello che riguarda i servizi psichiatrici, questi non funzionano perché non sono stati implementati, perché non abbiamo mai fatto un’organizzazione degna di questo nome. Legge Basaglia? Io sono molto orgoglioso di aver fatto parte di quella stagione, erano 110mila internati e internate in Italia, sono ben contento che si sia detto basta. Basaglia è stato un eroe di questo Paese e si sciacquino la bocca prima di parlare di lui”.

Proseguendo, lo psichiatra ha commentato le dichiarazioni della zia dell’omicida che ha affermato come il nipote doveva essere curato dallo Stato: “Io credo che esista anche un principio di responsabilità individuale, morale. Se è vero che un bambino che poi diventa adolescente ha bisogno di una rete familiare, quando questa rete familiare non c’è non è colpa dello Stato. E’ evidente che ci siano delle responsabilità di tipo educativo. Le patologie non è che nascono come un meteorite che arriva. O c’è qualche psichiatra che pensa che vi sia una genesi genetica, oppure pensiamo che esista uno sviluppo psico-emotivo e relazionale che conduce a problemi psicologici così come conduce alla felicità laddove le cose funzionano. Se no è sempre colpa dello Stato che deve avere una sorta di radar. E’ chiaro che un uomo di 40 anni è stato prima giovane adulto, prima ancora adolescente, ho letto che già dall’adolescenza manifestava problematiche. La famiglia cos’ha fatto? Se la famiglia non esiste diciamolo, chiamiamo lo Stato al posto della famiglia. La psicosi doveva portare a un’allerta, chi doveva dare quest’allerta? Noi abbiamo voluto una società di monadi, di persone sole con un telefonino e con un computer, non c’è un’osteria, non c’è un cinema, non c’è neanche una tombolata, domani ci metteremo un visore, immaginatevi una persona paranoica con un visore, il visore triplicherà quella paranoia. Se il tempo medio di un colloquio è di 20 minuti, io posso mettere anche Freud a lavorare, ma non riuscirà a fare niente. Lo psichiatra, se ha un quarto d’ora di tempo, da dedicare al signore o alla signora Rossi affetto da problematiche gravi non può fare altro che dargli dei farmaci, non possiamo accusare lo psichiatra di fare quello, perché fare altro necessita di tempo e di strutture, per questo servirebbero day hospital, eppure di day hospital ce ne sono un paio in tutta Italia. Se uno semina grandine raccoglie tempesta”.