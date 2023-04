Sottopasso alla S.S. 240 sulla variante di Mori ovest, consegnati i lavori

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di realizzazione del sottopasso alla statale 240 sulla variante di Mori ovest. La data prevista per la loro ultimazione è il 20 gennaio 2024. L’intervento prevede il ripristino degli accessi fra Mori Vecchio e le campagne a sud della statale SS 240 della Val di Loppio. Attualmente per raggiungerle è necessario fare una strada alternativa con effetti anche sul traffico della statale. La soluzione condivisa fra amministrazione provinciale e comunale è stata quella di prevedere la realizzazione di un sottopasso al di sotto della strada statale lungo il tracciato della vecchia viabilità.

Alla consegna dei lavori hanno presenziato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il sindaco di Mori Stefano Barozzi.

“La sicurezza della viabilità – ha commentato il presidente Fugatti – è l’obiettivo principale di quest’opera. Si tratta di un intervento atteso a Mori da molti anni, a vantaggio della viabilità agricola che oggi evidenzia difficoltà nell’attraversamento della statale. Il sottopasso previsto nel progetto agevolerà infatti il transito da una parte all’altra e favorirà la mobilità dei mezzi agricoli con vantaggi anche per la ciclabilità e per i pedoni. Quello su cui si interviene, a vantaggio della sicurezza, è infatti un punto molto trafficato”.

“Con questo intervento, richiesto da quando è stata realizzata la circonvallazione di Mori – sottolinea il sindaco Barozzi – si risolve una problematica relativa alla messa in sicurezza dell’attraversamento sia per i pedoni che per i mezzi agricoli e si va a sgravare dai mezzi agricoli la ciclabile che collega Mori con il Garda. Si crea così anche un anello tra la frazione di Mori Vecchio e la ciclabile”.



L’operaIl progetto prevede di realizzare un sottopasso all’altezza della strada del Pergher, mantenendo anche un accesso alla strada statale. Per fare questo, provenendo da Mori Vecchio, si prevede di realizzare una piccola rotatoria da cui si potrà imboccare il sottopasso o il nuovo ramale stradale che, su un tragitto parallelo al sottopasso, porta all’intersezione con la SS 240. A monte della rotatoria si prevede un allargamento della carreggiata in modo da agevolare il traffico veicolare realizzando un breve tratto a due corsie di marcia.Per garantire la viabilità sulla SS 240 si prevede di deviare temporaneamente il traffico appena più a nord dell’attuale tracciato in modo da consentire lo scavo a sezione aperta del sottopasso sulla carreggiata esistente, svolgendo inizialmente la cantierizzazione della parte meridionale. La conclusione di questa fase avverrà con la realizzazione della nuova carreggiata sulla SS 240 e il ripristino del suo tracciato originario.La seconda fase dei lavori prevede la realizzazione di quanto previsto a nord della SS 240 (in uscita da Mori Vecchio). In questo caso la circolazione verso e da Mori Vecchio sarà interrotta per la durata dei lavori.