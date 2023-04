Il cambiamento climatico e i cambiamenti della Terra

MUSE alcune delle attività interattive in corso a Trento.

Oceani&Clima: ricetta di un cambiamento

Il clima cambia, da sempre. In passato lo ha fatto senza di noi ma oggi tale cambiamento è rapidissimo ed è conseguenza dei gas serra emessi dalle attività umane. Atmosfera, oceani e ghiacciai cercano un nuovo equilibro; ma sarà favorevole per la nostra specie?

L’attività prevede esperimenti diretti, animazioni al piano della sostenibilità presso la Science on a Sphere e riflessioni sul cambiamento climatico in atto.

Convivere con i rischi ambientali. Come difendersi?

Da sempre gli esseri umani sono costretti ad affrontare calamità di varia origine e natura.

Questa attività promuove una cultura della prevenzione dei rischi, nella consapevolezza che il rischio zero non esiste.

Il percorso educativo si svolge in parte presso l’exhibit Science on a Sphere (SOS) e in parte nello spazio museale dedicato ai rischi ambientali del Muse.

Con modalità interattiva, proiezioni e simulazioni di emergenze e allerta si illustreranno le cause principali (tettonica delle placche, fenomeni metereologici…) dei rischi naturali più pericolosi (terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e frane…), i rischi di origine antropica e le attività messe in atto dalla Protezione Civile per la difesa del territorio e della popolazione.

MUSE per la SCUOLA

