UNA GALLERIA DI SUCCESSI

Il lavoro italiano in Etiopia dal 1941 al 1973.

Le immagini intendono far conoscere la straordinaria esperienza di lavoro, imprenditoria e vita sociale in Etiopia della comunità italiana nel dopoguerra. Il 1941 è l’anno di svolta per le relazioni tra i due Paesi: l’imperatore Haile Sellasie I trionfa segnando la fine delle mire espansionistiche italiane. Agli italiani, ex invasori, viene consentito di restare. Si crea così una comunità eterogenea che ha operato efficacemente come un vero e proprio “sistema Italia” nell’economia etiopica per oltre trent’anni.

Il popolo etiope si è presto ripreso, nel Secondo Dopoguerra. L’imprenditoria italiana ha dato in quel frangente il suo notevole contributo per la diffusione di uno standard qualitativo molto alto, rispetto a molte altre visioni dell’epoca. Tuttavia per i connazionali che dopo gli anni settanta sono gradualmente dovuti tornare in patria italiana l’Etiopia rappresenta comunque la terra materna.

L’esposizione presso Caritro è stata curata da Carmelo Giordano, Antonella Loliva, Olga Montuori e Giampiero Angelini e consiste in una serie di pannelli con le storie dei marchi e delle aziende che hanno avuto lì maggior successo.