L’emergenza sanitaria globale Covid è finita, afferma l’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che il Covid-19 non viene più considerato un’emergenza sanitaria globale. Questo rappresenta un passo fondamentale verso la fine della pandemia, che ha colpito il mondo intero per oltre due anni. La dichiarazione arriva tre anni dopo che l’OMS aveva per la prima volta dichiarato il massimo livello di allerta sul virus, mostrando quanto lentamente e pazientemente si debba procedere nel gestire una crisi sanitaria globale.

Secondo i funzionari dell’OMS, il tasso di mortalità del virus è sceso drammaticamente, passando da un picco di oltre 100.000 persone a settimana registrato nel gennaio 2021, a poco più di 3.500 il 24 aprile dello stesso anno. Anche se la situazione è migliorata, il capo dell’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reso noto che almeno sette milioni di persone sono morte in tutto il mondo a causa della pandemia COVID-19. Tuttavia, secondo lui, la cifra reale potrebbe essere “probabilmente” più vicina a 20 milioni di morti, quasi tre volte la stima ufficiale delle vittime, evidenziando quanto il virus abbia avuto un impatto significativo sulla salute pubblica a livello mondiale.

Nonostante la dichiarazione dell’OMS che il Covid-19 non è più una “emergenza sanitaria globale”, il virus rappresenta ancora una minaccia significativa. “Il virus rimane una minaccia per le persone di tutto il mondo ed è necessario adottare misure efficaci e sostenibili per prevenirne la diffusione,” avverte il Dr. Tedros. In altre parole, la fine dell’emergenza, sebbene un passo importante, non significa affatto che la pandemia sia stata sconfitta nel suo complesso, ma piuttosto, rappresenta una vittoria temporanea nella lotta contro uno dei nemici più forti della storia della salute pubblica.

Infatti, insieme alla dichiarazione che il Covid-19 non rappresenta più un’emergenza sanitaria globale, l’OMS ha sottolineato la necessità di continuare a monitorare attentamente l’evolversi della pandemia e adottare misure proattive per prevenire ulteriori ondate di infezione. Ciò significa che è ancora importante mantenere le precauzioni necessarie come distanziamento sociale, indossare una maschera protettiva e pulire le mani frequentemente, nonché implementare strategie avanzate per la vaccinazione su ampia scala e la ricerca di terapie e trattamenti efficaci. Nonostante questa buona notizia, la lotta contro il Covid-19 non è ancora finita.