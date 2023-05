Carcere Trento: Ostellari, impiegheremo i detenuti nella pubblica utilità

“Ho partecipato personalmente ai primi due incontri già intercorsi nelle scorse settimane, a Trento e a Roma, cui ne sono seguiti altri. Il dialogo fra le parti per raggiungere rapidamente una soluzione è in corso. La voce dei trentini e del personale della Casa circondariale sarà ascoltata e le risposte arriveranno. Posso già annunciare che, in poche settimane, potremo già mettere a disposizione della Comunità trentina un’aliquota di detenuti da impegnare in lavori di pubblica utilità”.

È quanto ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari durante l’incontro istituzionale al dicastero voluto dalle parlamentari della Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor. “Siamo molto soddisfatte delle parole del sottosegretario – hanno dichiarato alla fine dell’incontro Cattoi e Testor – quelle di oggi sono la migliore risposta alle critiche che piovono da diverse parti sull’operato del governo nei confronti del nostro territorio. Dal tono del colloquio con Ostellari siamo convinte che in tempi brevi si troverà una soluzione anche per quanto riguarda le dotazioni organiche del personale di Polizia penitenziaria.”

I detenuti che svolgono lavori di pubblica utilità sono una parte importante del sistema di giustizia penale. Questi detenuti svolgono attività di lavoro che vanno dal taglio dell’erba nei parchi pubblici alla pulizia delle strade, passando per la riparazione di infrastrutture stradali e la manutenzione di edifici pubblici.

Ci sono molti vantaggi nel far svolgere a questi detenuti attività di pubblica utilità. In primo luogo, la comunità riceve servizi a basso costo e le città e gli stati risparmiano sui costi del lavoro. In secondo luogo, questi lavori danno ai detenuti un senso di utilità e di appartenenza alla comunità a cui appartengono, e allo stesso tempo permettono loro di acquisire abilità utili per la loro reintegrazione nella società.

Nonostante i benefici, alcuni critici sostengono che far svolgere lavori di pubblica utilità ai detenuti possa essere visto come una sorta di sfruttamento del lavoro a basso costo. Inoltre, alcuni sostengono che i detenuti dovrebbero svolgere attività professionali al fine di acquisire competenze utili per la loro futura carriera.

Ad ogni modo, lavorare come detenuti di pubblica utilità è una forma di servizio alla comunità e si tratta di un passo importante per la loro riabilitazione. Offrire questa opportunità ai detenuti vuol dire dare loro una seconda possibilità e far sì che possano dimostrare di essere un contributo positivo alla società.