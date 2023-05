Trento: auto incendiate in via Gar, ormai è emergenza

Nel cuore della notte, due macchine sono bruciate in pieno centro a Trento. L’episodio si è verificato nei pressi della Facoltà di Lettere e filosofia in via Tommaso Gar, ed è solo l’ultimo di una lunga serie di avvenimenti simili.

La prontezza dei vigili del fuoco di Trento ha permesso di spegnere le fiamme in modo tempestivo, mentre l’indagine è ora in mano alla polizia, che sospetta l’origine dolosa dell’incendio. La Questura di Trento sta indagando attentamente sul caso e sembra aver già qualche idea in merito: sembra infatti che si stia cercando un uomo sospettato di essere il piromane.

L’uomo in questione sarebbe uno con problemi psichici. Pare che fosse stato già notato dalle forze dell’ordine per il suo passato come spacciatore e tossicodipendente. È stato grazie alle testimonianze dei residenti raccolte dagli agenti delle Volanti che gli investigatori sono riusciti a identificare l’uomo.

Il Gruppo consiliare comunale di Fratelli d’Italia a riguardo ha così commentato: “L’episodio è solo l’ennesimo di una serie di eventi simili accaduti nell’ultima settimana. Dopo il rogo di un veicolo davanti al Palazzo della Regione, un tentativo, andato fortunatamente a vuoto, di dare alle fiamme un pullman vicino alla stazione della Trento – Malè e alcune macchine incendiate in via Tommaso Gar, i cittadini della città sono esasperati.

I cittadini sono esasperati e chiedono risposte concrete e immediate al fine di contrastare queste situazioni, risposte che possono arrivare sia da una videosorveglianza mirata come abbiamo più volte chiesto e che nulla a che fare con dispositivi in stile “Grande Fratello”, ma anche e soprattutto tramite un pattugliamento costante del territorio da parte della Polizia Locale in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, cosa che implica lo stanziamento delle giuste risorse economiche.

Ribadiamo il nostro pieno sostegno ad eventuali provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale che vadano in questa direzione”.